Potres kod susjeda osjetio se i u Dubrovniku: 'Probudio me'; ' Vibracija kroz cijelu kuću'

'TUP UDARAC I PODRHTAVANJE' /
Potres uznemirio Zagrepčane: 'Kao da je nešto eksplodiralo'
Epicentar je bio na dubini od 12 kilometara, 66 kilometara jugoistočno od Mostara i 15 kilometara sjeverno od Bileća u BiH
U ponedjeljak odmah iza ponoći, u ponoć i 18 minuta, susjednu BiH pogodio je potres jačine 2,5 stupnja po Richteru. Epicentar je bio na dubini od 12 kilometara, 66 kilometara jugoistočno od Mostara i 15 kilometara sjeverno od Bileća u BiH.
"Kao traktor ispred kuće", jedan je od komentara na stranici EMSC.
"Bileća kratko i jako", stoji u drugom.
"U Bileći trese!",
"Čula se kratka tutnjava",
"Vibracija kroz cijelu kuću, Trebinje",
"Trebinje, jako se osjetio",
"Dubrovnik, probudio me, kratak", nižu se komentari.