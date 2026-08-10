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TUTNJAVA /

Potres kod susjeda osjetio se i u Dubrovniku: 'Probudio me'; ' Vibracija kroz cijelu kuću'

Potres kod susjeda osjetio se i u Dubrovniku: 'Probudio me'; ' Vibracija kroz cijelu kuću'
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Foto: EMSC

Epicentar je bio na dubini od 12 kilometara, 66 kilometara jugoistočno od Mostara i 15 kilometara sjeverno od Bileća u BiH

10.8.2026.
6:41
Tajana Gvardiol
EMSC
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U ponedjeljak odmah iza ponoći, u ponoć i 18 minuta, susjednu BiH pogodio je potres jačine 2,5 stupnja po Richteru. Epicentar je bio na dubini od 12 kilometara, 66 kilometara jugoistočno od Mostara i 15 kilometara sjeverno od Bileća u BiH. 

"Kao traktor ispred kuće", jedan je od komentara na stranici EMSC.

"Bileća kratko i jako", stoji u drugom.

"U Bileći trese!",

"Čula se kratka tutnjava",

"Vibracija kroz cijelu kuću, Trebinje",

"Trebinje, jako se osjetio",

"Dubrovnik, probudio me, kratak", nižu se komentari.

PotresBihDubrovnikPodrhtavanje Tla
komentara
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