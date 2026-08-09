Potres uznemirio Zagrepčane: 'Kao da je nešto eksplodiralo'

Potres jačine dva stupnja po Richteru pogodio je Zagreb u nedjelju u 21.29 sata. Epicentar je bio na dubini od 12 kilometara, 29 kilometara jugozapadno od Zagreba i 10 kilometara jugoistočno od Jastrebarskog.

Nešto ranije, slabiji potres od 1,6 stupnja pogodio je područje Siska. Potres je bio u 18.31 sat na dubini od 26 kilometara, 41 kilometar jugoistočno od Zagreba i 15 kilometara zapadno od Siska. Taj slabiji nije uznemirio građane, ali ovaj od dva stupnja - je.

"Čulo se samo kao da je nešto puklo i onda je zatreslo", stoji među komentarima na stranicama na EMSC.

"Čuli smo tup udarac i podrhtavanje tla", kaže drugi.

"Pokupsko. Čula se jaka kratka tutnjava i potres. Zaškripao krov kuće", nižu se komentari.

"Najprije jaki zvuk, kao da je nešto eksplodiralo i onda se kratko zatreslo".