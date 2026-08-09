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'TUP UDARAC I PODRHTAVANJE' /

Potres uznemirio Zagrepčane: 'Kao da je nešto eksplodiralo'

Potres uznemirio Zagrepčane: 'Kao da je nešto eksplodiralo'
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Foto: EMSC

Epicentar je bio na dubini od 12 kilometara, 29 kilometara jugozapadno od Zagreba i 10 kilometara jugoistočno od Jastrebarskog

9.8.2026.
22:11
Tajana Gvardiol
EMSC
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Potres jačine dva stupnja po Richteru pogodio je Zagreb u nedjelju u 21.29 sata. Epicentar je bio na dubini od 12 kilometara, 29 kilometara jugozapadno od Zagreba i 10 kilometara jugoistočno od Jastrebarskog. 

Nešto ranije, slabiji potres od 1,6 stupnja pogodio je područje Siska.  Potres je bio u 18.31 sat na dubini od 26 kilometara, 41 kilometar jugoistočno od Zagreba i 15 kilometara zapadno od Siska. Taj slabiji nije uznemirio građane, ali ovaj od dva stupnja - je. 

"Čulo se samo kao da je nešto puklo i onda je zatreslo", stoji među komentarima na stranicama na EMSC.

"Čuli smo tup udarac i podrhtavanje tla", kaže drugi. 

"Pokupsko. Čula se jaka kratka tutnjava i potres. Zaškripao krov kuće", nižu se komentari. 

"Najprije jaki zvuk, kao da je nešto eksplodiralo i onda se kratko zatreslo".

PotresPodrhtavanje TlaZagreb
komentara
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