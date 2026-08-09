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Slabiji potres zatresao područje između Zagreba i Siska

Slabiji potres zatresao područje između Zagreba i Siska
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Foto: EMSC

Ipak, sudeći prema nedostatku komentara na stranici EMSC, srećom, potres nije uzbunio građane

9.8.2026.
19:16
Tajana Gvardiol
EMSC
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U nedjelju u 18.31 sat slabiji potres, jačine 1,6 stupanj po Richteru pogodio je područje Siska. Epicentar je bio na dubini od 26 kilometara, 41 kilometar jugoistočno od Zagreba i 15 kilometara zapadno od Siska. 

Ipak, sudeći prema nedostatku komentara na stranici EMSC, srećom, potres nije uzbunio građane. 

PotresZagrebSisak
komentara
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