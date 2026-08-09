Slabiji potres zatresao područje između Zagreba i Siska

MEMORIJAL MLADEN RAMLJAK /
Dinamo ostao bez trofeja na oproštaju od Maksimira, teška ozljeda zasjenila finale
Ipak, sudeći prema nedostatku komentara na stranici EMSC, srećom, potres nije uzbunio građane
U nedjelju u 18.31 sat slabiji potres, jačine 1,6 stupanj po Richteru pogodio je područje Siska. Epicentar je bio na dubini od 26 kilometara, 41 kilometar jugoistočno od Zagreba i 15 kilometara zapadno od Siska.
Ipak, sudeći prema nedostatku komentara na stranici EMSC, srećom, potres nije uzbunio građane.