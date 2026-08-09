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PITANJE RODILIŠTA /

Šipić o prozivkama i velikom pitanju za Sinj: 'Ovaj dan nije za prepucavanja'

Za RTL Danas o prozivkama Mire Bulja i pitanju budućnosti sinjskog rodilišta govorio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić

9.8.2026.
20:18
Tea Mihanović
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U Sinju se održava 311. Sinjska alka, tradicionalna viteška manifestacija koja je i ove godine okupila brojne posjetitelje, ali i poznata imena iz političkog i javnog života.

U Sinj je stigao i državni vrh, a među političkim temama u fokusu su bile i prozivke sinjskog gradonačelnika Mire Bulja. Premijer Andrej Plenković na njegove je uvrede kratko poručio: "Nije me briga."

Za RTL Danas o prozivkama Mire Bulja i pitanju budućnosti sinjskog rodilišta govorio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.

Kako gledate na prozivke Mire Bulja?

Ovaj dan nije za prepucavanja, osobito jer slavimo više od tradicije. Slavimo događaj koji nas veže i obvezuje da mislimo na budućnost. Prema tome, ja bih rekao, mi imamo dobre trendove i da smo mi okrenuti prema onom što ljude najviše zanima: djeca, uvjeti u našim rodilištima. Kamo sreće da svako naše iole ovakvo mjesto ima rodilište, to bi značilo da se rađa što više djece, mi to i želimo.

Prema tome, naš prioritet je zaštita i skrb i zdravstvena skrb sadašnjih i budućih majki. Ako ćemo govoriti o tome, mjere koje se provode su prilog tome da je stalo Vladi i resoru da imamo prije svega zdravstvenu skrb za trudnice i majke i to kao jednu od najvažnijih sigurnosti. S druge strane, u prilog da smo na dobrom putu govore i mjere o roditeljskim potporama koje donose prve rezultate.

Ali i vi ste rođeni u tom rodilištu, ne biste trebali imati još veću motivaciju da ga vratite Sinjanima? Na koji način Ministarstvo demografije radi na tome da bude više alkara u Cetinskoj krajini?

Mi alkara imamo dovoljno, mi djece imamo dovoljno. Evo, uskoro će biti Dječja alka u poznatom prezimenu Vučkovića, jednom od najstarijih alkarskih prezimena, alkara ima svugdje. Moja mala djeca isto vježbaju, alkarića će biti.

Nama je prije svega prioritet sigurnost i zdravstvena skrb i zaštita majke. Split je blizu, to je moderno rodilište. Prije svega, i roditelji su birali da idu u Split. Naravno, sa strane što sam rođen tu, volio bih da se vrati rodilište, ali u onom trenutku kad sve mogućnosti budu ispunjene, a u ovom trenutku to nemamo. Ali imamo sve mogućnosti u splitskom rodilištu, koje je tako blizu i ono odgovara onim najvećim izazovima kada dođe do toga da se majka priprema da rodi svoje dijete.

SinjRodilistaMiro BuljIvan šipićProzivke
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