Milanović i Plenković ponovno na istom mjestu: U Sinju nisu izostale ni političke strelice

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'PRODALI STE DRŽAVU MAFIJI' /

Nakon Knina i proslave Oluje, državni vrh tradicionalno se okupio u Sinju na Sinjskoj alci.

Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković ponovno su se našli na istom mjestu, drugi put nakon Knina, gdje su se također susreli nakon posljednjih političkih sukoba, među ostalim i onih oko slanja vojnika u Pariz na mimohod.

'Tu smo radi Alke', rekao je Plenković na pitanje o susretu s predsjednikom, dok je na pitanje hoće li se rukovati odgovorio: 'Vidjet ćemo'.

Bulj opleo po Vladi

Svi su dobrodošli na Alku, no domaćin, sinjski gradonačelnik Miro Bulj, iskoristio je dolazak vladajućih za nove kritike. Od Vlade traži pokretanje postupka osnivanja Opće bolnice Sinj.

'Danas je bitno da sve bude u najboljem redu, ali danas će se ovdje naslikavati oni koji su ukinuli rodilišta za Alkar i usluge zdravstva. Ukinuti rađanje, premijer i ministrica udarili su na same temelje našeg ponosa', rekao je Bulj.

Plenković na njegove prozivke nije želio posebno odgovarati. 'Ne znam što je rekao, ali baš me briga', rekao je premijer.

Na Buljeve prozivke osvrnuo se i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. 'A Miro uvijek nešto govori, ali mi tu dolazimo i s njim i bez njega jer Sinjska alka nadilazi politiku i nas političare', rekao je Jandroković.

Oporba prozvala Vladu zbog otpada u Lici

U Sinju su i čelnici oporbenih stranaka, a u fokusu je bio problem ilegalno odloženog otpada u Lici. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić oštro je prozvao Vladu. 'To je mafija – prodali ste državu mafiji', poručio je.

Na prozivke zbog ilegalnog otpada odgovorio je Plenković.

'Postoji DORH koji to radi, DORH to radi sukladno zakonu, tko god to radi će odgovarati – nas sigurno nitko nije pitao da to radi', rekao je premijer.

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