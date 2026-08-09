Bacio se niz vodopad i slavio pred publikom u Jajcu: 'Ovo je jedinstveno'

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KRALJEVSKI SKOK /

U Jajcu u susjednoj Bosni i Hercegovini okupili su se ponajbolji skakači u vodu s litica. Na 11. Međunarodnim skokovima s vodopada natjecatelji su skakali s 22 metra visine u Plivu, a pobjedu je odnio domaći skakač Igor Arsenić iz Banje Luke.

"Jedinstvena, jedinstvena skakonica, da kažem jedna od najljepših. Jednostavno, vidite, iza nas je vodopad, skačemo u kraljevskom gradu svaki put", rekao je Arsenić.

Natjecanje je okupilo 23 skakača iz regije, ali i iz Njemačke i Danske, dok je brojna publika spektakl pratila s obale.

Više pogledajte u prilogu.