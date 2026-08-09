Vojni pilot otkrio detalje spašavanja na Dinari: 'Moramo biti u zraku za pola sata'

Na Dinari je provedena akcija spašavanja njemačkog državljanina koji se ozlijedio tijekom planinarenja. Zbog ozljede noge ostao je na teško pristupačnom terenu, pa je u pomoć upućen vojni helikopter.

Poziv u pomoć stigao je u večernjim satima. Helikopter Ratnog zrakoplovstva poletio je iz Divulja, a ozlijeđeni muškarac pronađen je, zbrinut i prevezen u kninsku bolnicu, gdje je stigao u 20.25 sati.

U akciji je sudjelovala četveročlana posada vojnog helikoptera, dvojica pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga i pripadnici HGSS-a.

Helikopter poletio iz Divulja

"Kolege su poletjeli u 19.40 sati. Uputili su se prema NK Dinara, gdje su pokupili još dvojicu pripadnika HGSS-a. Nakon toga su se zaputili prema Dinari, pronašli pristupačan teren i sletjeli", opisao je akciju pripadnik vojske.

Unesrećenog su stavili na nosila, prenijeli do helikoptera i sigurno prevezli u kninsku bolnicu.

Muškarac je bio u društvu dvojice prijatelja koji su preko nadležnih službi uputili poziv za pomoć.

Planinski teren najveći izazov

Cijela akcija trajala je manje od sat vremena, no planinski teren i vremenski uvjeti ovakve intervencije čine posebno zahtjevnima.

"Vremenski uvjeti često su nepredvidivi, ima puno turbulencija, a teren je često nepristupačan. Helikopter često mora iz lebdenja izvući tu osobu, a to je jako zahtjevno za pilote jer moraju cijelo vrijeme održavati mjesto lebdenja kako bi sve bilo sigurno", objasnio je pripadnik vojske.

Ove godine vojne su snage imale tri ovakve zadaće, dok češće provode hitne medicinske prijevoze unesrećenih osoba i organa.

"Mi moramo biti u roku pola sata u zraku, a mi smo prije, oko 15 minuta, već u zraku", istaknuo je.

U ovakvim akcijama primarno sudjeluju jedinice MUP-a i HGSS-a, a vojne snage uskaču kada ih iz objektivnih razloga ne mogu provesti.