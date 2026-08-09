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STIGLI U HELIKOPTERU /

Vojni piloti spašavali ozlijeđenog Nijemca na Dinari: Objavljena snimka akcije

Ozlijeđenog Nijemca preuzeli su na teško pristupačnom terenu, ukrcali u helikopter i zahvaljujući brzoj koordinaciji, sigurno prevezli do Knina

9.8.2026.
9:14
danas.hr
HRZ
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Vojni piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) s teško pristupačnog terena na Dinari u subotu su spasili i prevezli u bolnicu u Kninu ozlijeđenog Nijemca. 

Četveročlana posada helikoptera Mi-171Sh iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a poletjela je u 19.40 iz vojarne "Knez Trpimir" u Divuljama prema Kninu.

Vojni piloti spašavali ozlijeđenog Nijemca na Dinari: Objavljena snimka akcije
Foto: HRZ

Uz posadu su u helikopteru bila i dvojica pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga (ZSS), a po dolasku u Knin ukrcala su se i dvojica pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).

Brza koordinacija 

Ozlijeđenog Nijemca preuzeli su na teško pristupačnom terenu, ukrcali u helikopter i zahvaljujući brzoj koordinaciji, sigurno prevezli do Knina. U 20.25 sati predali su ga na daljnje medicinskog zbrinjavanje. 

"Zahtjevnost terena, nepristupačnost lokacije i potreba za sigurnim spuštanjem do unesrećene osobe zahtijevali su posebno uvježban i koordiniran angažman pripadnika ZSS-a, koji su nakon dolaska helikoptera iznad područja na kojem se nalazila ozlijeđena osoba spušteni do unesrećenog, gdje su ga zajedno s pripadnicima HGSS-a pripremili za siguran transport i omogućili njegovo izvlačenje s teško pristupačnog terena", ističe se u priopćenju HRZ-u. 

Vojni piloti spašavali ozlijeđenog Nijemca na Dinari: Objavljena snimka akcije
Foto: HRZ

Kapetan helikopter istaknuo je da je najvažnije bilo doći do unesrećene osobe, sigurno je preuzeti i prevesti do bolnice: "Zahvaljujući dobroj koordinaciji svih sudionika, akcija je provedena brzo i učinkovito."

DinaraNijemacSpašavanjeHrvatsko Ratno ZarkoplovstvoVojni Pilot
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