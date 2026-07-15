Zvonimir je prvi došao do zaglavljenog muškarca u Drnišu: 'Vidjeli smo da ima krvi'

Nevjerojatna drama odvijala se u kanjonu rijeke Čikole u Drnišu. Nakon višesatne potrage HGSS je uspio pronaći i na kraju spasiti muškarca koji je zarobljen između stijena visio naglavačke čak deset sati, na temperaturi od 40 stupnjeva.

U potragu je odmah krenulo 15 spašavatelja s dva drona, a pridružili su im se i vatrogasci. Zbog iznimno nepristupačnog terena kanjon su pretraživali iz zraka, spuštali se užadima niz litice i pregledavali korito rijeke. Muškarca je u sumrak prvi uočio pilot bespilotne letjelice. Uslijedila je zahtjevna akcija spašavanja koja je, srećom, završila uspješno.

O detaljima nevjerojatne priče razgovarali smo s Zvonimirom Cigićem, pročelnikom pročelnik HGSS-ove Stanice Šibenik.

'Vidjeli smo da ima krvi, jedno ga je spasilo od najgoreg'

"Pronalazak je izvršen bespilotnom letjelicom, kolega ga je 'skinuo', odnosno pronašao na dubini od 20-ak metara od same gradine. Pristupili smo izvlačenju, stupili smo se s medicinom, na užetima se sve mora raditi, jer je teren nepristupačan, dosta zarastao.

Navodi kako je muškarac bio između dvije manje litice. "Glavom je bio okrenut prema dolje, ja sam došao prvi do njega. Pozicionirao sam ga, bio je pri svijesti i komunicirao, nije imao ozljede opasne po život", prisjeća se Cigić.

"Vidjeli smo na desnom koljenu da ima krvi. U komunikaciji s Hitnom dogovorili smo da ga upakiramo u nosiljku i izvučemo do Hitne. Oni su ga preuzeli na daljnju obradu", nastavlja naš sugovornik.

Riječ je inače o mještaninu Drniša, starijem planinaru. "Ne možemo nagađati o okolnostima koje su se desile. Kad se situacija smiri, možemo vidjeti što se točno desilo", kaže Cigić.

Činjenica da je zaglavio zapravo ga je spasila od smrti, odnosno da ne padne u kanjon. "Sam kanjon na tom je dijelu dubok 80 do 120 metara. Da je procurio dolje, mislim da bi bilo najgore", smatra Cigić.

Cijeli razgovor pogledajte u videu na vrhu članka.