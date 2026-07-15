Visio naglavačke 10 sati između stijena: HGSS se užetima spuštao niz litice

Šibenski HGSS u utorak je iz kanjona rijeke Čikole ispod drniške kule spasio nestalog muškarca, pronađenog na izrazito nepristupačnom terenu.

Poziv Centra 112 stigao je u 18.40 sati, nakon čega je na teren izašlo 15 spašavatelja s dvije bespilotne letjelice. U akciji im se pridružilo i pet vatrogasaca DVD-a Drniš.

Foto: HGSS Šibenik

"Kako je teren izrazito nepristupačan, pretrazi se pristupilo iz nekoliko smjerova", objavili su iz HGSS-a.

Muškarac je, kako piše 24sata, ostao zarobljen naglavačke, između dvije stijene, a s obzirom na vrijeme nestanka, pretpostavlja se da je tako visio 10 sati i to na temperaturi većoj od 30 stupnjeva.

Dok su teren pretraživali iz zraka, dio spašavatelja spuštao se užetima niz litice kanjona, a druga ekipa pretraživala je presušeno korito rijeke.

Foto: HGSS Šibenik

"U sumrak je operater bespilotne letjelice uočio čovjeka u strmom usjeku podno kule", naveli su iz HGSS-a.

Spašavatelji su se potom s nosilima i opremom za prvu pomoć spustili do unesrećenog, imobilizirali ga i pripremili za izvlačenje. Istodobno je druga ekipa postavila sidrište i sustave za podizanje.

Foto: HGSS Šibenik

Akcija je završena u 22.30 sati, kada je muškarac izvučen na plato i predan timu hitne medicinske pomoći na daljnju obradu.