KOD DRNIŠA /

Stranci se spuštali zip-lineom pa udarili u stijenu! HGSS objavio slike spašavanja

Stranci se spuštali zip-lineom pa udarili u stijenu! HGSS objavio slike spašavanja
Foto: HGSS - Hrvatska gorska služba spašavanja﻿/Facebook

Osim HGSS-a, u akciji su sudjelovali vatrogasci, policija i Hitna pomoć

3.4.2026.
17:23
Dunja Stanković
HGSS - Hrvatska gorska služba spašavanja﻿/Facebook
Dvoje stranaca ozlijeđeno je u petak prilikom spuštanja zip-lineom u kanjonu Čikole gdje su udarili u stijenu. 

Ozlijeđeni strani državljani zbrinuti su na mjestu nesreće te su prebačeni po nepristupačnom terenu to ekipe hitne pomoći.

Na teren su pojurile dežurne službe. U akciji spašavanja sudjelovalo je 20 pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) iz Šibenika, tri vatrogasca iz Javne vatrogasne postrojbe Drniš te djelatnici MUP-a i hitne medicinske službe. 

"Akcija je provedena u koordinaciji i zajedničkom djelovanju svih žurnih službi", navode iz HGSS-a, koji je podijelio fotografije spašavanja. 

Na njima se vidi kako su ozlijeđene u nosilima prenosili po nepristupačnom terenu i raznim uzbrdicama i nizbrdicama. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
