Stranci se spuštali zip-lineom pa udarili u stijenu! HGSS objavio slike spašavanja

Dvoje stranaca ozlijeđeno je u petak prilikom spuštanja zip-lineom u kanjonu Čikole gdje su udarili u stijenu.

Ozlijeđeni strani državljani zbrinuti su na mjestu nesreće te su prebačeni po nepristupačnom terenu to ekipe hitne pomoći.

Foto: HGSS - Hrvatska gorska služba spašavanja﻿/Facebook

Na teren su pojurile dežurne službe. U akciji spašavanja sudjelovalo je 20 pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) iz Šibenika, tri vatrogasca iz Javne vatrogasne postrojbe Drniš te djelatnici MUP-a i hitne medicinske službe.

"Akcija je provedena u koordinaciji i zajedničkom djelovanju svih žurnih službi", navode iz HGSS-a, koji je podijelio fotografije spašavanja.

Na njima se vidi kako su ozlijeđene u nosilima prenosili po nepristupačnom terenu i raznim uzbrdicama i nizbrdicama.

