F3 kaos i preokreti u Barceloni: Nael pokorio nedjelju, Ugochukwu jedva zadržao vodstvo

Vikend Formule 3 na stazi Circuit de Barcelona-Catalunya donio je pregršt uzbuđenja, novog pobjednika i značajne promjene u vrhu poretka. Dok je subotnja sprint utrka izjednačila borbu za naslov nakon pogreške vodećeg vozača, nedjeljna glavna utrka protekla je u potpunoj dominaciji Francuza Théophilea Naela.

Subotnji sprint, vožen po obrnutom poretku kvalifikacija, donio je prvu pobjedu sezone za Jamesa Whartona. Vozač Prema Racinga kontrolirao je utrku unatoč dva izlaska sigurnosnog automobila. Glavna priča ipak je bila drama u borbi za prvenstvo. Vodeći Ugo Ugochukwu (Campos Racing) napravio je skupu pogrešku, završio u šljunku i ostao bez bodova. Njegov najveći rival, Freddie Slater iz momčadi Trident, iskoristio je priliku, završio drugi i bodovno se izjednačio s Amerikancem na vrhu tablice. Treći je bio Gerrard Xie (DAMS), dok je Bruno del Pino (VAR) šestim mjestom ostao u borbi za naslov.

Nedjeljna glavna utrka ponudila je potpuno drugačiju sliku. Théophile Nael, koji je ove sezone pokazao nevjerojatnu brzinu u kvalifikacijama osvojivši svaku pole poziciju, napokon je kapitalizirao startno mjesto. Vozač Camposa od starta je nametnuo ritam koji nitko nije mogao pratiti. Francuz se ubrzo odvojio i dominantnom vožnjom stigao do svoje prve pobjede u FIA Formuli 3. Hiyu Yamakoshi je za Van Amersfoort Racing ostvario rezultat karijere osvojivši drugo mjesto i svoj prvi podij. Veliki uspjeh za domaću momčad Campos Racing upotpunio je Ugo Ugochukwu, koji se nakon lošijeg starta probio do trećeg mjesta i osigurao vrijedne bodove. Četvrti je završio Brando Badoer (Rodin Motorsport), dok je Freddie Slater nakon kazne od pet sekundi bio tek osmi.

Unatoč odustajanju u sprintu, Ugo Ugochukwu napušta Barcelonu kao vodeći vozač prvenstva s 58 bodova, zahvaljujući pobjedi iz Melbournea koja mu daje prednost u slučaju izjednačenja. Pobjeda je katapultirala Théophilea Naela na drugo mjesto s 52 boda, čime se Francuz nametnuo kao kandidat za naslov. Bruno del Pino treći je s 48, a Freddie Slater četvrti s 47 bodova, pa su vodeća četvorica unutar samo jedanaest bodova. U poretku timova, Campos Racing dvostrukim je postoljem učvrstio vodstvo ispred Van Amersfoort Racinga.

Sezona Formule 3 nastavlja se za dva tjedna na austrijskom Red Bull Ringu, a s ovako malim razlikama u vrhu, svaki bod bit će ključan u nastavku prvenstva koje obećava neizvjesnost do samog kraja.