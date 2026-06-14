Hoće li Russellu pole position biti dovoljan da uzvrati udarac Antonelliju i slavi na VN Barcelone?

Startni poredak za Veliku nagradu Barcelone 2026:

George Russell (Mercedes)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

Lando Norris (McLaren-Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull-Ford)

Isack Hadjar (Red Bull-Ford)

Oscar Piastri (McLaren-Mercedes)

Liam Lawson (Racing Bulls-Ford)

Nico Hulkenberg (Audi)

Charles Leclerc (Ferrari)

Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Franco Colapinto (Alpine-Mercedes)

Pierre Gasly (Alpine-Mercedes)

Oliver Bearman (Haas-Ferrari)

Carlos Sainz Jr. (Williams-Mercedes)

Esteban Ocon (Haas-Ferrari)

Alexander Albon (Williams-Mercedes)

Sergio Perez (Cadillac-Ferrari)

Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari)

Lance Stroll (Aston Martin-Honda)

Fernando Alonso (Aston Martin-Honda)

Najava

Od 15:00 na rasporedu je glavna utrka Velike nagrade Barcelone. S pole positiona će krenuti George Russell, koji je u uzbudljivim kvalifikacijama na stazi Circuit de Barcelona-Catalunya postavio najbrže vrijeme (1:14.679) i osigurao deseti pole position u karijeri. No slavlje u Mercedesovoj garaži bilo je djelomično zasjenjeno činjenicom da se odmah iza njega, sa zaostatkom od samo 64 tisućinke sekunde, plasirao Lewis Hamilton u Ferrariju, ostvarivši svoj prvi start iz prvog reda otkako je prešao u talijansku momčad. Treće mjesto pripalo je vodećem u prvenstvu i Russellovu momčadskom kolegi, senzacionalnom Kimiju Antonelliju, koji će u Barceloni tražiti svoju šestu pobjedu zaredom i dodatno učvršćenje na vrhu poretka.

Ipak, kvalifikacije su pokazale da ni on nije nepogrešiv. Toto Wolff, šef Mercedesa, otkrio je da je "sitna pogreška" dovela do Antonellijeve poruke momčadi o "praznoj bateriji" u posljednjem krugu, što je jasan znak da se i mladi talent suočava s pritiskom.

Iza vodeće trojke borba je bila jednako napeta. Lando Norris u McLarenu zauzeo je četvrto mjesto, zaostavši za Antonellijem samo tri tisućinke sekunde, čime je potvrdio da se momčad iz Wokinga vratila u formu nakon slabijeg vikenda u Monaku. Max Verstappen završio je kvalifikacije na petom mjestu.

Velika nagrada Barcelone zato obećava vrhunsku napetost. Hoće li Russell uspjeti pretvoriti pole position u pobjedu ili će njegov momčadski kolega ponovno slaviti? Može li Hamilton Ferrariju donijeti prvu pobjedu? Odgovore ćemo dobiti na stazi Circuit de Barcelona-Catalunya.