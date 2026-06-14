Asfalt se užario, a 'Kralj betona' stigao u Barcelonu: Jedan detalj svi su uočili

Sve oči Formule 1 danas su uprte u stazu Circuit de Barcelona-Catalunya, gdje se vozači pripremaju za sedmu utrku sezone. Nakon napetih kvalifikacija, s pole positiona startat će Mercedesov vozač George Russell, no prava drama očekuje se tek kad se ugase svjetla. Vremenski uvjeti bit će ključan faktor koji bi mogao u potpunosti promijeniti dinamiku utrke i testirati izdržljivost vozača i bolida do krajnjih granica.

Vremenska prognoza za nedjeljnu utrku ne ostavlja prostora za iznenađenja u vidu kiše. Očekuje se potpuno suh i vruć dan s temperaturama zraka koje će se penjati i do 30 Celzijevih stupnjeva. Iako su takvi uvjeti idealni za gledatelje, za timove predstavljaju pravu noćnu moru. Visoka temperatura asfalta značajno će utjecati na degradaciju guma, što znači da će strategija i pravilno upravljanje pneumaticima biti presudni za konačni ishod. Inženjeri su još od petka zabrinuti zbog potrošnje, a u zraku visi pitanje hoće li neki timovi biti primorani na čak tri zaustavljanja u boksu, što bi moglo dovesti do nepredvidivih scenarija na stazi.

George Russell je dominantnom vožnjom u subotu osigurao svoju desetu startnu poziciju u karijeri, dokazavši da se Mercedes odlično snalazi na katalonskoj stazi. Odmah do njega, iz prvog reda, startat će Lewis Hamilton u Ferrariju, koji nakon dva uzastopna postolja traži svoju prvu pobjedu u crvenom bolidu. Vodeći u prvenstvu, Kimi Antonelli, kreće s trećeg mjesta, spreman iskoristiti svaku pogrešku vodećeg dvojca. Kvalifikacije je, nažalost, obilježio i incident Charlesa Leclerca, koji je u svom Ferrariju izletio sa staze i završio u zaštitnoj ogradi, zbog čega će startati tek s desetog mjesta.

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