Od kandidata za naslov do krize rezultata: Vetma otkrio gdje je Russell pogriješio

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U emisiji "Vrijeme je za Formulu" uoči Velike nagrade Katalonije, Filip Brkić podsjetio je Antu Vetmu na njegove riječi nakon utrke u Monaku, kada je rekao da za Georgea Russella u Barceloni više neće biti izgovora, te ga upitao je li ovo prekretnica njegove sezone.

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Vetma smatra da bi upravo tako moglo biti, iako je sezona još uvijek u ranoj fazi, a Russell za vodećim Kimijem Antonellijem zaostaje 68 bodova. Prema njegovim riječima, Russell je nakon utrke u Miamiju počeo gubiti samopouzdanje i paničariti zbog slabijih rezultata. U želji da pronađe rješenje, pokušao je kopirati Antonellijeve postavke bolida i pristup vožnji, no taj potez nije donio željeni napredak. Naprotiv, uslijedile su utrke u Kanadi i Monaku koje su dodatno produbile njegovu rezultatsku krizu i označile početak negativnog niza.