Između Russella i Antonellija stoji povijest koju Mercedes nije zaboravio

Mercedes je pokazao kvalitetu, ali ponavlja li se povijest? Između njih stoji čovjek koji je sve to već doživio.

Godina je bila 2016. Na stazi u Barceloni dva prijatelja, Lewis Hamilton i Nico Rosberg, vodili su ono što je za navijače Mercedesa bila prava „muška“ bitka na stazi. Ono što se dogodilo nekoliko zavoja nakon starta ostalo je zapisano u povijesti Formule 1.

U jednom od najdramatičnijih trenutaka moderne ere sporta oba Mercedesova bolida završila su utrku već u prvom krugu. Hamilton, koji je krenuo s pole positiona, izgubio je poziciju od Rosberga u prvom zavoju. U pokušaju da vrati vodstvo na putu prema četvrtom zavoju, Rosberg je zatvorio unutarnju putanju. Hamilton je završio na travi, izgubio kontrolu nad bolidom i udario u momčadskog kolegu. Oba automobila završila su u šljunku, a Mercedes je ostao bez oba vozača prije nego što je utrka zapravo i počela.

Deset godina kasnije Mercedes ponovno drži vrh poretka. Ovoga puta prvo i treće mjesto, a između njih nalazi se čovjek koji je bio glavni protagonist tadašnje priče. Sva svjetla sada su usmjerena prema Mercedesovoj garaži.

Veliku nagradu Barcelone gledajte uživo u nedjelju od 15 sati na programu RTL-a i platforme VOYO.

Mladi Kimi Antonelli ove sezone radi čudesan posao. Naravno, znalo se o kakvom se talentu radi kada ga je Toto Wolff odabrao kao nasljednika sedmerostrukom svjetskom prvaku. No sada se postavlja pitanje: hoćemo li ponovno gledati kako se povijest ponavlja?

Barcelona je jedna od najzahtjevnijih staza na kalendaru kada je riječ o bočnim opterećenjima. Dugi desni zavoji nemilosrdno troše prednju lijevu gumu, a kada degradacija počne diktirati tempo utrke, strategija često postaje ključan faktor u borbi za pobjedu. Upravo zbog tih karakteristika Barcelona je godinama bila idealno mjesto za predsezonska testiranja.

Sada gledamo potpuno drugačiju situaciju. Hladnokrvni Antonelli sigurno neće odustati od napada na svoga kolegu. George Russell, koji je praktički pao na drugo mjesto u momčadskoj hijerarhiji koju mnogi vide kroz dosadašnji tijek sezone, ima priliku dokazati da nije vozač koji može pobjeđivati samo uz dominantan bolid. Ima priliku pokazati zašto se godinama govorilo da je budućnost Mercedesa.

Pisali smo već mnogo puta kako je Antonelli svojim vožnjama pokazao potencijal vozača broj jedan. Sada je na potezu Mercedesova strategija. I to upravo na mjestu gdje prije deset godina, nisu imali dovoljno autoriteta postaviti jasna pravila i hijerarhiju među vozačima.

Veliko pitanje za utrku jest hoće li Peter Bonnington, poznatiji kao Bono – ne onaj iz U2 – svojoj mladoj zvijezdi šapnuti da je drugo mjesto dovoljno. Ili ćemo ponovno gledati dva vozača koji se utrkuju potpuno ravnopravno, kao prije tri tjedna u Kanadi, kada je splet okolnosti riješio utrku prije nego što smo dobili novi nastavak priče Hamilton – Rosberg.

Trenutačno ne postoji jasna hijerarhija. Mercedes očito vjeruje da Britanac i Talijan mogu voditi međusobne dvoboje uz potrebnu dozu poštovanja. No pitanje je koliko dugo takav pristup može trajati.

Ako Antonelli dođe do šeste uzastopne pobjede, ostvarit će nešto što na početku sezone gotovo nitko nije smatrao mogućim. S obzirom na razinu vožnje koju pokazuje i činjenicu da pod pritiskom ne pokazuje znakove nervoze, teško je vjerovati da će propustiti ovakvu priliku.

Pred nama je još mnogo utrkivanja, ali upravo ovakve teške i zahtjevne staze često razdvoje pretendente od izazivača. Je li Russell doista vozač kakvim su ga godinama najavljivali? Hoće li Antonelli još jednom pokazati da je hladnokrvni ubojica koji može dodatno povećati prednost nad momčadskim kolegom? Ili će se u Mercedesu ponovno hvatati za glavu ako grom drugi put udari na istom mjestu?

Zanimljiva je i jedna statistička činjenica. Pobjedom u Španjolskoj Antonelli bi stigao do šeste uzastopne pobjede u karijeri. To je jednak broj pobjeda koliko ih Russell ima u sedam sezona Formule 1.

Šest ili više uzastopnih pobjeda u povijesti ovog sporta ostvarilo je tek nekoliko najvećih imena. Ako devetnaestogodišnjak uspije ući u to društvo, i to bez naznaka nervoze u najzahtjevnijim trenucima sezone, gledat ćemo možda i najozbiljniji korak prema naslovu svjetskog prvaka koji je itko napravio u ovo doba godine.