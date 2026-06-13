Pogledajte najzanimljivije trenutke trećeg slobodnog treninga Velike nagrade Barcelone

George Russell u Mercedesu postavio je najbrže vrijeme na trećem slobodnom treningu za VN Španjolske. U uvjetima visokih temperatura koje su na stazi Circuit de Barcelona-Catalunya dosezale 50°C, sesiju je obilježila i crvena zastava.

Russell je svojim krugom od 1:15.679 potvrdio odličnu formu Mercedesa ovog vikenda, nakon što je bio najbrži i na prvom treningu. Iza njega, s nešto više od dvije desetinke sekunde zaostatka, smjestio se Oscar Piastri u McLarenu, dok je treće vrijeme postavio Charles Leclerc u Ferrariju. Njegov timski kolega Lando Norris bio je četvrti, potvrdivši da je McLaren jedan od glavnih konkurenata za najviše pozicije. Manje od tri desetinke dijelile su prvu četvoricu vozača, što najavljuje vrlo neizvjesne kvalifikacije. Lewis Hamilton (Ferrari) i Max Verstappen (Red Bull) zaokružili su prvih šest, no s osjetno većim zaostatkom.

Trening je prekinut 25 minuta prije kraja kada je Valtteri Bottas u Cadillacu izletio u šljunak u desetom zavoju. Finac je preko radija prijavio problem s kočnicama, što je izazvalo crvenu zastavu i zaustavilo akciju na stazi. Problema nije bio pošteđen ni vodeći u prvenstvu, Kimi Antonelli. Mladi vozač Mercedesa završio je kao sedmi, a tijekom svojih brzih krugova žalio se na gust promet. Uz to, Antonelli se našao i pod istragom sudaca zbog nepredvidljive vožnje i ometanja Lancea Strolla, što bi mu moglo dodatno zakomplicirati vikend.

S obzirom na minimalne razlike među vodećim timovima i izazovne uvjete na stazi, kvalifikacije koje slijede bit će ključni dio vikenda. Upravljanje gumama na vrućem asfaltu bit će presudno, a svaki detalj mogao bi odlučivati o startnim pozicijama za nedjeljnu utrku na jednoj od tehnički najzahtjevnijih staza u kalendaru. Treći trening pogledajte OVDJE.