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Odbor u tekstu službene objave za predsjednika: 'Novi čelnik HOO-a Dragan Primorac...'

Odbor u tekstu službene objave za predsjednika: 'Novi čelnik HOO-a Dragan Primorac...'
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Screenshot HOO

Ostavili su iz HOO-a javnost zbunjenu, a nije poznato kako je došlo do pogreške

29.7.2026.
18:22
Sportski.net
Sanjin Strukic/PIXSELL/Screenshot HOO
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Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskoga olimpijskoga odbora (HOO), odlučili su izaslanici izborne Skupštine HOO-a u Zagrebu u srijedu. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68 glasova. 

HOO je objavio kako je Josip Varvodić izabran za novog predsjednika, ali u posljednjoj rečenici službenog priopćenja na toj je dužnosti naveo njegova protukandidata Dragana Primorca. 

"Poput Zlatka Mateše, i novi čelnik HOO-a Dragan Primorac stupio je na dužnost u polovičnom predsjedničkom mandatu (od 2026. do 2028.), budući da se čelnici HOOča biraju u redovnoj četverogodišnjoj dinamici nakon svakih ljetnih Olimpijskih igara", napisali su iz HOO-a. 

Odbor u tekstu službene objave za predsjednika: 'Novi čelnik HOO-a Dragan Primorac...'
Foto: Screenshot HOO

Dodajmo i da je u tekstu HOO-a nekoliko puta točno navedeno da je pobijedio Varvodić. Objavljene su i njegove izjave nakon izbora, kao i popis članova novog Vijeća HOO-a.

Ostavili su iz HOO-a javnost zbunjenu, a nije poznato kako je došlo do pogreške. Radi li se o običnom 'lapsuzu' ili je netko imao pripremljen tekst u slučaju oba raspleta, koji nije kasnije ispravio kako treba. 

Varvodić je na današnjoj izvanrednoj sjednici Skupštine HOO-a dobio 81 glas, dok je za Primorca glasalo 68 članova. 

HooHrvatski Olimpijski OdborJosip VarvodićDragan PrimoracSlužbeno Priopćenje
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