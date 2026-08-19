Nakon požara među Omišane uvukao se strah od stijena: 'Bilo je jezivo, ne bih im bio u koži'

Preživjeli su nezapamćen požar, no nakon vatre, u naselju Borak iznad Omiša mještanima prijete stijene.

"Imamo veliki problem, životne ugroze od stijena koje su zbog visokih temperatura vjerojatno popucale i koje bi se mogle odroniti kad dođe kiša. Strah nas je, imali smo već u zadnja dva dana tri velika odrona i tražimo da se hitno intervenira i postave zaštitne ograde na istočnom dijelu Borka kao što je učinjeno i na zapadnom dijelu", kaže predsjednica Mjesnog odbora Borak Julija Hrstić.

Zbog odrona sada traže rješenje.

'U utorak je bio veliki odron'

"U utorak je bio veliki odron, palo je nekoliko kamenova i bilo je jezivo za vidjeti.Ne bih mještanima bio u koži. Trebalo bi napraviti barijere ili zaštite", kaže volonter iz Omiša Ivan Mrkić.

Baš zato Grad sa stručnjacima procjenjuje i treba li dodatno zaštititi stijene iznad Omiša.

"Trenutačno imamo odrone na području Borka i imat ćemo vjerojatno odrone i na drugim područjima istočnog dijela grada,na području Lokve i Čeline. Probat ćemo kroz komunikaciju sa stručnjacima s fakulteta i ljudima koji su do sada radili na postojećim sustavima mreža, vidjeti ima li potrebe potrebe da se postave mreže na drugim dijelovima ili da se odradi sanacija pokosa. U srijedu je završeno snimanje. Još uvijek čekam izvješće stručne službe", kaže zamjenik gradonačelnika Omiša Ivan Pivčević.

Stanovnike brine i što će biti kada počnu kiše. Zato se redom čiste i kanali i šahte. Poslije prvih kiša pitanje je jesu li stijene iznad kuća stabilne i mogu li se građani sigurno vratiti u svoje domove. U međuvremenu građevinski inženjeri pregledavaju oštećene kuće i procjenjuju njihovu sigurnost.

'Još par obitelji nema struje'

Volonteri Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo bili su na opožarenom terenu u 12 grupa. Pregledavaju kuće i procjenjuju oštećenja.

"Ima svakakvih slučajeva. Od kuća koje su nesigurne i koje su u takvom stanju da se moraju potpuno srušiti i obnoviti, do kuća koje su sigurne, ali malo nagorene. Imali smo jednu kuću i ljudima smo rekli da ne ulaze više tu jer to nije sigurno. Kuća stoji, ali uslijed nekog sekundarnog djelovanja može doći do urušavanja", kaže volonter Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo Josip Kedžo.

Istodobno traje obnova elektroenergetske mreže. Na terenu su ekipe HEP-a, ali i privatnici i volonteri.

"Ostalo nam je par obitelji koje su još bez struje. Samo u srijedu postavili smo 30 stupova. Svaki dan nam dolaze na šleperima. Radi se o 17 kilometara, što glavnih linija, što pomoćnih linija. Svakim danom smo sve bliže cilju da ljudima vratimo struju", kaže vlasnik tvrtke za elektroinstalacije Ante Amulić.

Struja će se vratiti, no sanacija cijelog područja daleko je od kraja.