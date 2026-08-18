Angelo otvorio dušu: 'Nije tajna da neki mještani Biljana i dalje imaju zle emocije prema Škabrnji'

Iz dana u dan izlazi sve više detalja o uhićenoj četvorci sa zadarskog područja. Osumnjičeni su za izazivanje deset požara na različitim lokacijama. Jedan od njih od hrvatske države dobio je 220 tisuća eura u posljednjih devet godina. Svo četvero jučer su priznali krivnju, a o svemu se oglasio i Milorad Pupovac. I dalje nije jasno zašto su na deset lokacija palili požare. Ali možda će tragovi iz mobitela otkriti motive. Do tada, tri hrvatska državljana srpske nacionalnosti i sestra jednog od njih koja je inače udana za Poljaka - ostaju u istražnom zatvoru. A mještani Biljana Donjih u šoku.

"Ja radim po cijeli dan i nisam imao vremena da budem često s njima, al ono što ja znam, nisam čuo da su nasilni, problematični. Ja sam zgrožen tom situacijom, ja sam samo rekao da ne mogu vjerovati da takvi ljudi postoje, a ne koje poznam", rekao je Aleksandar Vukša, predsjednik Mjesnog odbora Donje Biljane. Ima li ovdje elemenata terorizma istražuje USKOK. U to vjeruje i najmlađi civilni stradalnik masakra u Škabrnji.

"Nije nikakva tajna da određeni mještani Biljana i dalje imaju zle emocije prema mještanima Škabrnje, tako da me ovo ne iznenađuje, ali me izrazito ljuti. Tomu ide u prilog i pronalazak oružja kod dotičnih", objasnio je Angelo Žilić iz Škabrnje.

Dobio 220 tisuća eura od države

Da je Daniel Stegnjaić doista dobio taj novac - potvrdila nam je i agencija za plaćanja u poljoprivredi koja nam je poslala i cijelu tablicu. Četvorka koja je jučer dovedena na sud odvjetnika nije imala, dobili su ih po službenoj dužnosti, iako su neki već i zatražili razrješenje. Predsjednik SDSS-a oštro je osudio paljenje, ali i upozorio da se na društvenim mrežama ne treba pozivati na nasilje zbog nacionalnosti.

"Ovih četvero na području zadarsko-benkovačkom palili su i po selima, potpaljivali i po selima koja su većinski hrvatska i srpska, U jednom od tih sela - to su Biljane - živi i osumnjičeni. Što se nas tiče, učinili su veliku štetu", rekao je Milorad Pupovac. Za djela poput ovih - osumnjičenima prijeti kazna od 6 mjeseci do pet godina zatvora. Iako u ovome možda ima i elemenata terorizma.

"Ne mogu reći da svi ovi događaji posebno radi tragičnih posljedica nisu uzrokovali nekakvu zabrinutost, strah i uznemirenost građana, aspolutno jesu. Ne mogu reći da je došlo do urušavanja štete pojedinih struktura u državi, ne mogu isključiti da se radi o terorizmu", smatra odvjetnica Ana Buljan.

Otkriveni krivci za požar u Kaštelima

Tko stoji i s kojim razlozima iza požara u Omišu - još se istražuje. Za onaj u Kaštelima - policija je privela dvojicu maloljetnika.

"Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza upaljačem zapalili papiriće za pravljenje cigareta, odbacili u suhu travu, izazvali požar i udaljili se", rekla je glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske Antonela Lolić.

Po podacima MUP-a u prvih osam mjeseci ove godine policija je zabilježila 2434 požara otvorenih prostora. U 141 slučaju utvrđeno je da je riječ o kaznenom djelu ili prekršaju. U svim slučajevima podnesene su kaznene prijave.