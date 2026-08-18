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U RODNOM GRADU /

Sara Kolak dobila sportski park i mural: 'Emocije su me preuzele, teški dani imaju smisla'

U Ludbregu su građani dočekali Saru Kolak nakon što je na Europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila zlato, bacivši koplje 62 metra i 43 centimetra. Deset godina nakon zlata na Olimpijskim igrama u Riju, rodni Ludbreg po njoj je nazvao sportski park te izradio mural u čast njezinu uspjehu, kao poticaj mladima na upornost i bavljenje sportom.

Iz Ludbrega se uživo javila RTL-ova Maja Oštro Flis, koja je razgovarala s europskom prvakinjom.

"Baš je lud dan u Ludbregu. Stvarno je prekrasno vidjeti sve moje prijatelje. Bilo je jako puno emocija i puno stvari bih htjela reći, ali jednostavno emocije me preuzmu", rekla nam je Sara.

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18.8.2026.
20:12
RTL Danas
Sara KolakLudbregDočekEuropska PrvakinjaMedalja
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