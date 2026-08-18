Zatvorenik pobjegao sa suda u Velikoj Gorici, Jelenko: 'Zašto ga je čuvao samo jedan policajac?'

U tijeku je potraga za zatvorenikom u Velikoj Gorici. Pobjegao je policiji sa suda i od tada je u bijegu.

Sve se dogodilo na Županijskom sudu, gdje je doveden u lisicama zbog određivanja istražnog zatvora. No, u jednom trenutku 47-godišnji muškarac uspio se otrgnuti policajcima i dati u bijeg. Policajci su odmah krenuli za njim, ali ga nisu uspjeli sustići.

Prema informacijama koje zasad imamo, riječ je o osobi s kaznenim dosjeom, koja je već bila iza rešetaka. U tijeku je opsežna potraga, a policija poziva građane na oprez.

Bjegunac već bio u zatvoru

Za bjeguncem od 14.30 sati traga desetak policajaca. Radi se o muškarcu koji je u zatvoru proveo četiri godine i osam mjeseci zbog prijetnji bivšoj izvanbračnoj supruzi te zbog povrede djetetovih prava.

Iz zatvora je izišao 14. kolovoza da bi već sljedećeg dana nastavio s protuzakonitim ponašanjem i neprimjerenim komentarima na Facebooku. Jedan od komentara, kako doznajemo, je bio 'Što biste vi napravili da vam bivša supruga ne da da viđate djecu?'.

Od policije je uspio pobjeći dok je danas napuštao zgradu Županijskog suda u Velikoj Gorici. Spustio se niz stepenice i dok je jedan od policajaca otvarao vrata, iskoristio je taj trenutak i s lisicama na rukama, pobjegao prema stadionu.

"Nakon što mu je dežurna sutkinja istrage odredila istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, isti je negdje oko 14.30 pobjegao ispred zgrade suda, nakon što je čuo odluku suca. Pobjegao je tako što se okrenuo na suprotnu stranu od policajca i s lisicama počeo bježati", rekla je Kornelija Kallay Blažeković, glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici.

Dodaje da je odjeven u crvenu majicu kratkih rukava, na sebi ima bermude, mršave je građe.

Iako nije pobjegao pravosudnim policajcima, više o tome razgovarali smo s dopredsjednikom Sindikata pravosudne policije Jelenkom Krešom.

Koje su posljednje informacije koje imate od kolega s terena?

Kao što ste istaknuli, on nije pobjegao pravosudnoj policiji. Međutim, to se može dogoditi i pravosudnoj policiji jer se ljudi odlučuju na bijeg, samo je pitanje hoće li bijeg biti uspješan ili ne. Prema informacijama koje sam dobio od kolega, bijeg se dogodio prilikom odvoženja sa suda nazad u policijsku postaju je jednostavno osoba iskoristila nesmotrenost kolege iz policije i jednostavno vidjela priliku za bijeg koju je i iskoristila. Radi čega je bio samo jedan policajac i tko je to procijenio, to ostaje na policiji. Međutim, bojim se da će i ovdje, kao i kod nas, biti kriv taj policajac, a ne netko tko je trebao predvidjeti da ih je trebalo biti više. Često se ide na to da ako je neko manje kazneno djelo da neće doći do bijega, međutim situacije pokazuju da nema razlike koje je kazneno djelo u pitanju.

Mislite da je bilo propusta?

To će utvrditi njihova interna kontrola. Samim time što je osoba pobjegla, znači on se udaljio, napustio mjesto, to se smatra propustom i jednostavno će se utvrđivati. Sada je tu samo stvar zašto je kolega bio sam. To je vjerojatno kao i kod nas, imaju nedostatak policajaca, pa se jednostavno sustav krpa. Mi smo, srećom, u našem ministarstvu uveli da stavljamo lisice na noge, pa smo time dosta bjegova spriječili. Kad stavite čovjeku lisice na noge, onda baš i ne može trčati, spriječen je, a niste mu nikakvo ustavno pravo oduzeli. Pa evo, možda bi kolege u policiji mogle razmisliti o tom tehničkom pomagalu koje nam uvelike pomaže u našem radu.

Je li ovdje danas trebalo biti više policajaca?

Sada je nezahvalno ovdje govoriti zašto je i kako kolega primijetio, kako je trčao, kako nije trčao, zašto ga nije uspio uhvatiti. Mi s ovog aspekta možemo govoriti što god hoćemo kad nismo bili u toj situaciji, to su vam sekunde. Vi otvarate maricu, čovjek je pored vas i on u tom trenutku daje u bijeg. Dok se vi okrenete, snađete, dok izađete iz tog šoka... Zašto je bio jedan policajac, a nije bilo više policajaca? Na to bi pitanje trebali dati odgovor odgovorniji. Netko od šefova je ipak, kako mi kažemo, procijenio koliko ljudi treba ići uz neku osobu. Zašto su ovdje procijenili da je jedan policajac dovoljan, to je sad pitanje za MUP i za ljude u njihovom sektoru.