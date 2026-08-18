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NIJE ZA SLABIJA SRCA /

Toplo, toplije, Emily: Zbog ovih golišavih izdanja s razlogom je zovu 'kraljicom provokacija'

Toplo, toplije, Emily: Zbog ovih golišavih izdanja s razlogom je zovu 'kraljicom provokacija'
Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
Emily Ratajkowski rođena je 7. lipnja 1991. godine u Londonu, u obitelji američkih roditelja. Njezina majka Kathleen Balgley profesorica je i spisateljica, dok je otac John David Ratajkowski slikar i profesor umjetnosti.
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Emily Ratajkowski ponovno je privukla pažnju javnosti svojim najnovijim fotografijama. Američka manekenka i glumica podijelila je na Instagramu veliki ljetni foto-dnevnik u kojem je pokazala kako provodi dane, a među brojnim opuštenim prizorima našle su se i vrlo golišave fotografije.

Na jednoj od fotografija 35-godišnja Emily pozira potpuno gola u krevetu dok se šminka, dok je na drugim snimkama pokazala svoje ljetne kombinacije, bikinije i trenutke s odmora u Grčkoj. Fotografije su, očekivano, brzo privukle veliku pažnju njezinih pratitelja. 

No, ovo nije prvi put da Emily s javnošću dijeli svoja golišava izdanja, a u našoj galeriji pogledajte neka od najvatrenijih izdanja lijepe brinete. 

18.8.2026.
20:02
Hot.hr
PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia
Emily Ratajkowski
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