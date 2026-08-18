Toplo, toplije, Emily: Zbog ovih golišavih izdanja s razlogom je zovu 'kraljicom provokacija'

Emily Ratajkowski ponovno je privukla pažnju javnosti svojim najnovijim fotografijama. Američka manekenka i glumica podijelila je na Instagramu veliki ljetni foto-dnevnik u kojem je pokazala kako provodi dane, a među brojnim opuštenim prizorima našle su se i vrlo golišave fotografije.

Na jednoj od fotografija 35-godišnja Emily pozira potpuno gola u krevetu dok se šminka, dok je na drugim snimkama pokazala svoje ljetne kombinacije, bikinije i trenutke s odmora u Grčkoj. Fotografije su, očekivano, brzo privukle veliku pažnju njezinih pratitelja.

No, ovo nije prvi put da Emily s javnošću dijeli svoja golišava izdanja, a u našoj galeriji pogledajte neka od najvatrenijih izdanja lijepe brinete.