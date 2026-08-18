Počelo je kao šala, pa preraslo u globalni spektakl: Utrka korgija najslađi je ljetni boj

Parkom Vingis u litavskoj prijestolnici Vilniusu u subotu, 15. kolovoza, odjekivali su lavež i navijanje tisuća posjetitelja.

Razlog nije bio sportski događaj uobičajenog formata, već peti "Corgi Race Vilnius", međunarodni spektakl koji je okupio 150 preslatkih pasa pasmine korgi iz devet zemalja.

Ono što je započelo kao usputna oklada dvojice vlasnika iz zafrkancije tijekom pandemije, preraslo je u jedan od najsimpatičnijih ljetnih događaja u Europi.

Događaj je ove godine nadmašio sva očekivanja te je privukao natjecatelje iz Litve, Latvije, Poljske, Estonije, Njemačke, Ukrajine, Češke, Sjedinjenih Američkih Država i, po prvi put, iz Velike Britanije

Park je bio ispunjen štandovima s hranom i pićem, a atmosfera je odisala veseljem i onim što organizatori od milja zovu krznenim kaosom.

Posjetitelji su mogli uživati u nizu natjecanja osmišljenih da pokažu razne talente ovih niskih, ali iznenađujuće agilnih pasa.

Jedno od najpopularnijih natjecanja bila je parada kostima, na kojoj je sudjelovalo 38 korgija odjevenih u najrazličitije kreacije, od kostima dinosaura do sportske opreme.

Pobjedu je, prema odluci žirija i glasovima publike na Facebooku, odnio korgi Amigo, čiji je besprijekoran kostim viteza osvojio srca svih prisutnih.

U natjecanju "Najpametnija njuška", gdje su psi morali pronaći skrivene poslastice, pobjedu su podijelili latvijski natjecatelji Tora i Rusty.

Posebnu pažnju privuklo je i natjecanje za najglasniji lavež, "Mightiest Voice", a titulu najglasnijeg grla odnio je jedan od prekooceanskih gostiju, američki pas imena Mr. Corgington.

Američka dominacija i revanš na stazi

Glavni događaj dana, utrka u kojoj su sudjelovala 94 psa, sastojao se od kvalifikacija, polufinala i velikog finala. Napetost je rasla kako se broj natjecatelja smanjivao, a u finalnoj utrci na 25 metara snage su odmjerili najbolji od najboljih.

Na iznenađenje mnogih, pobjedu je odnijela američka natjecateljica GG, skraćeno od Gustave the Girl Dog. Tik iza nje, na drugom mjestu, našao se njezin sunarodnjak i pobjednik u lajanju, Mr. Corgington.

Treće mjesto pripalo je domaćoj nadi i dvostrukoj bivšoj prvakinji, Moki iz Litve.

Za američke pse GG i Mr. Corgingtona, ovo finale bilo je svojevrsni revanš. Naime, Mr. Corgington je završio kao drugi iza GG i na velikoj utrci Emerald Downs u Auburnu u Washingtonu.

Ove godine polovica prijavljenih korgija bili su debitanti, no događaj ima i svoje veterane.

Šest pasa - pobjednik u kostimima Amigo, Foksas, Foksis, Madeira, Bulka i Dziugas - sudjelovalo je na svakom izdanju od samog početka,što ih je promaknulo u legende utrke u Vilniusu.

Fenomen utrka korgija, iako relativno nov, rapidno raste u popularnosti diljem svijeta. Događaji poput So Cal Corgi Nationals u Kaliforniji ili Corgi Cupa u New Yorku okupljaju tisuće obožavatelja, no čini se da je upravo Vilnius uspio stvoriti jedinstvenu međunarodnu atmosferu.

Uspjeh ovogodišnjeg izdanja, koje je putem medija poput Reutersa i Associated Pressa dosegnulo gotovo tri milijarde ljudi diljem svijeta, jamči da će se lavež najnižih svjetskih sportaša još dugo čuti iz litavske prijestolnice.