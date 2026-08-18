Samo ljubitelji kinematografije prepoznat će sve filmove po emojijima: Pokušaj rasturiti na kvizu

Ikonične scene, nezaboravni likovi, citati koji su ušli u povijest... Svijet filma priča je o mašti, emocijama i čaroliji koju na velika platna donose najveći hitovi sedme umjetnosti. Oni su priče koje nas tješe, avanture koje nas pokreću i fascinantna djela koja su oblikovala kulturu. No, koliko dobro poznajete njihove zaplete, ključne simbole i tajne iz svijeta kinematografije?

Zlatno doba Hollywooda i filmski klasici

Priča o filmu priča je o inovaciji i trajanju. Njeni korijeni sežu u kasno 19. stoljeće, ali pravi procvat doživljava u "Zlatnom dobu Hollywooda" od 1920-ih do 1960-ih. Dok je svijet prolazio kroz velike promjene, ovdje su nicali filmski studiji, rađale su se zvijezde poput Humphreyja Bogarta i Marilyn Monroe te su nastajali bezvremenski klasici koji su definirali žanrove – od "Casablance" do "Građanina Kanea". Redatelji poput Alfreda Hitchcocka i Orsona Wellesa oblikovali su tijek svjetske kinematografije. Njihova ostavština, od napetih trilera do epskih drama, svjedoči o bogatom mozaiku kreativnosti koji je postavio temelje modernom filmu.

Od ere blockbustera do moderne kinematografije

Iako je klasični Hollywood kolijevka filma, moderna kinematografija nudi priču o spektaklu i tehnologiji. Od 1970-ih godina, redatelji poput Stevena Spielberga ("Ralje") i Georgea Lucasa ("Ratovi zvijezda") pokrenuli su eru blockbustera, filmova s ogromnim budžetima i još većom zaradom. Razvoj specijalnih efekata, od praktičnih do računalno generiranih, omogućio je stvaranje svjetova o kojima su filmaši prije mogli samo sanjati. Istovremeno, nezavisni film i svjetska kinematografija, od europske avangarde do azijskih akcijskih filmova, obogatili su filmski jezik i ponudili alternativu holivudskoj dominaciji.