Hailey Bieber voli u minijaturnim bikinijima pokazivati trbušnjake i utegnutu guzu

Hailey Bieber (29) već godinama slovi kao jedna od najpraćenijih manekenki svoje generacije, a vitku figuru rado ističe i izvan modnih kampanja. Na odmoru najčešće bira minijaturne bikinije koji u prvi plan stavljaju njezine definirane trbušnjake i utegnutu guzu, pa njezina ljetna izdanja redovito privlače pažnju.

Bilo da pozira na plaži, jahti ili uz bazen, Hailey se ne libi pokazati rezultate discipline i treninga, a fotografije u oskudnim kupaćim kostimima među njezinim su najzapaženijim izdanjima.