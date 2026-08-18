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Hailey Bieber voli u minijaturnim bikinijima pokazivati trbušnjake i utegnutu guzu

Hailey Bieber voli u minijaturnim bikinijima pokazivati trbušnjake i utegnutu guzu
Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
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Hailey Bieber (29) već godinama slovi kao jedna od najpraćenijih manekenki svoje generacije, a vitku figuru rado ističe i izvan modnih kampanja. Na odmoru najčešće bira minijaturne bikinije koji u prvi plan stavljaju njezine definirane trbušnjake i utegnutu guzu, pa njezina ljetna izdanja redovito privlače pažnju.

Bilo da pozira na plaži, jahti ili uz bazen, Hailey se ne libi pokazati rezultate discipline i treninga, a fotografije u oskudnim kupaćim kostimima među njezinim su najzapaženijim izdanjima.

18.8.2026.
5:57
Hot.hr
PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia
Hailey BieberFiguraManekenka
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