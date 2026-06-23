Internet poludio za fotografijama Hailey Bieber: 'Justine, ti si jedan sretan čovjek'

Hailey Bieber (29) novo je lice brenda Skims Kim Kardashian, a njezina pojava u najnovijoj kampanji izazvala je lavinu pozitivnih reakcija na društvenim mrežama. Manekenka i poduzetnica pozirala je u komadima iz popularne kolekcije donjeg rublja, demonstrirajući estetiku koja je Skims pretvorila u globalni fenomen vrijedan više milijardi dolara.

'Justine, ti si jedan sretan čovjek'

Na seriji minimalističkih fotografija koje potpisuje slavni fotograf Mert Alas, Hailey Bieber pozira ispred neutralne sive pozadine. Noseći samo donje rublje u boji kože iz kolekcije "Everyday Cotton", manekenka utjelovljuje senzualnost i samopouzdanje. Njezin pomalo neuredan bob i prodoran pogled dodatno naglašavaju intimnu i istovremeno moćnu atmosferu kampanje.

Objava na službenom Instagram profilu brenda Skims odmah je izazvala oduševljenje obožavatelja. Komentari poput "Vau", "Ikona!" i "Izgleda tako dobro" preplavili su profil, a mnogi su istaknuli kako je Hailey savršen izbor za brend.

Jedan od komentara, "Haileyjina ljepota nikad ne blijedi", sažima opći dojam, dok su se drugi našalili na račun njezinog supruga: "Justine, ti si jedan sretan čovjek". Reakcije publike potvrđuju da je odabir Hailey Bieber kao zaštitnog lica bio pun pogodak, povezujući njezinu prepoznatljivu estetiku s identitetom brenda.

Brend doživio streloviti uspjeh

Inače, brend, koji je Kim Kardashian suosnovala 2019. godine, doživio je strelovit uspjeh. Inspirirana vlastitom potragom za savršenim steznim rubljem, Kardashian je stvorila tvrtku čija se vrijednost danas procjenjuje na više od pet milijardi dolara. Ključ uspjeha leži u inkluzivnosti - Skims nudi proizvode u širokom rasponu veličina, od XXS do 5X, te paletu "nude" nijansi prilagođenih različitim tonovima kože.