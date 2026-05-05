Tko je zablistao na Met Gali? Modni kritičar otkrio najsofisticiraniji look
Jedan od najglamuroznijih događaja na svijetu, Met Gala, i ove je godine pretvorio New York u epicentar mode, umjetnosti i pop kulture. Ekskluzivna večer ponovno je okupila najveća svjetska imena, ali i ispunila svoju osnovnu svrhu – prikupljanje sredstava za rad Kostimografskog instituta.
Ovogodišnja tema “Costume Art”, uz dress code “Fashion is Art”, jasno je usmjerila uzvanike prema jedinstvenom izrazu – tijelo kao platno, a moda kao umjetnost.
Domaćini večeri bili su Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams i legendarna urednica Anna Wintour, dok su crvenim tepihom prošetale zvijezde poput Rihanna, Blake Lively, Kylie Jenner i Doja Cat.
Ovogodišnje izdanje obilježili su spektakularni, ponekad i potpuno nekonvencionalni outfiti – od muzejskih, skulpturalnih komada do futurističkih interpretacija tijela. Upravo ta sloboda izraza učinila je Met Galu 2026 jednom od vizualno najupečatljivijih do sada.
Modni kritičar Ivan Ilić za RTL Danas izdvojio je jedno od elegantnijih izdanja večeri – Hailey Bieber u kreaciji modne kuće Saint Laurent. “Inspiracija dolazi iz jedne davne kolekcije”, naglasio je, ističući kako suvremena moda često crpi ideje iz vlastite povijesti.
Osim modnih trenutaka, večer je donijela i konkretan rezultat: prikupljeno je rekordnih 42 milijuna dolara, čime je još jednom potvrđena važnost ovog događaja za financiranje umjetnosti – bez obzira na to doživljava li ga netko kao vrhunac kreativnosti ili elitistički spektakl.
