Poruka od koje će Zapad zadrhtati: 'Uspješna testiranja će ohladiti žar zapadnih stratega'

Glavni tajnik ruskog Vijeća sigurnosti Sergej Šojgu uputio je oštru poruku zapadnim zemljama tijekom sastanka Odbora tajnika vijeća sigurnosti Organizacije ugovora o zajedničkoj sigurnosti (CSTO), piše Taas. Šojgu je istaknuo da će nedavna uspješna testiranja ruske interkontinentalne balističke rakete Sarmat, kao i vojne vježbe nuklearnih snaga održane prošlog tjedna, djelovati kao triježnjenje za zapadne vojne planere.

"Uvjeren sam da će uspješna testiranja balističke rakete Sarmat ohladiti žar zapadnih stratega. To će ih prisiliti da trezveno sagledaju potencijalne posljedice svoje nepromišljene politike prema Rusiji i njezinim saveznicima", poručio je Šojgu.

'Glavna prijetnja dolazi iz NATO-a'

Šojgu je upozorio na ubrzano pogoršanje globalne sigurnosne situacije te naglasio da se uz postojeće izazove stalno pojavljuju nove prijetnje unutar zone odgovornosti CSTO-a. Naveo je da su napetosti posebno izražene duž zapadnih granica saveza, a kao glavnog krivca označio je NATO savez.

"Glavna prijetnja dolazi od NATO-a i država članica iz takozvane ‘civilizirane Europe‘, koja je trenutačno zahvaćena revanšističkim i militarističkim ludilom", izjavio je bivši ruski ministar obrane dodajući kako Moskva i njezini saveznici pomno prate i analiziraju rizike koji proizlaze iz sve većeg broja NATO-ovih vojnih vježbi, jačanja vojnih kapaciteta, širenja infrastrukture i intenziviranja obavještajnih aktivnosti na zapadnim granicama.

Obrušio se na Armenijju

Poseban dio svog izlaganja Šojgu je posvetio Armeniji. Izrazio je duboko žaljenje zbog trenutačnog političkog smjera koji je zemlja zauzela i kritizirao armenske vlasti zbog pokušaja da vanjskopolitičko pokroviteljstvo i zaštitu potraže na Zapadu.

"Suočavamo se s brojnim problemima i daleko je učinkovitije rješavati ih zajedničkim snagama. Nažalost, naši armenski partneri u organizaciji to ne razumiju, već traže zaštitu od samog izvora prijetnje", naglasio je Šojgu.

Za kraj je poručio kako je na armenskom vodstvu da donese konačnu odluku o svom geopolitičkom smjeru, istaknuvši da oni sami snose punu odgovornost za budućnost svoje zemlje i svog naroda.