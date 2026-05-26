Lavrov uputio ozbiljnu prijetnju: Rusija sprema napade na kijevske ključne točke

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov održao je 25. svibnja telefonski razgovor s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom, u kojem je Lavrov rekao Rubiu da će Moskva započeti napade na "centre donošenja odluka" i pozvao SAD da "osiguraju evakuaciju svog diplomatskog osoblja", prema priopćenju ruskog Ministarstva vanjskih poslova. piše Kyiv Independent.

Telefonski poziv uslijedio je nakon izjave koju je rusko Ministarstvo vanjskih poslova izdalo ranije tijekom dana u kojoj je najavljeno da će se izvršiti novi krug masovnih napada dugog dometa na Kijev, uključujući ukrajinske vojne ciljeve u glavnom gradu i "centre donošenja odluka", u onome što je Moskva nazvala odmazdom za ukrajinski napad u okupiranoj Luganskoj oblasti čiji je cilj i dalje sporan. Rusija je tvrdila da je pogođen studentski dom, dok je Ukrajina rekla da je ciljala ruski zapovjedni objekt dronovima.

Prema priopćenju, Lavrov je upozorio na "sustavne i dosljedne napade" na Kijev, istovremeno skrećući pozornost na izjavu u kojoj se preporučuje diplomatskim misijama da evakuiraju osoblje u Kijevu. Telefonski poziv prvi je kontakt dužnosnika od 5. svibnja kada su kolege navodno razgovarale o mirovnim naporima uz posredovanje SAD-a.

Europski čelnici i diplomati signalizirali su da će ostati u Kijevu unatoč upozorenjima Moskve, odbacujući ono što su opisali kao pokušaj zastrašivanja i izolacije Ukrajine. Katarina Mathernova, veleposlanica Europske unije u Ukrajini, rekla je da blok „ne ide nikamo“.

Prijetnja stigla dan nakon masovnih napada

"Ostajemo u Kijevu", izjavila je na X. "Ostajemo uz Ukrajinu". State Department još nije dao vlastiti tekst poziva. Nije odmah bilo jasno koja je strana pokrenula telefonski poziv.

Uz prijetnje, rusko Ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da su dvojica dužnosnika razgovarala i o situaciji u Hormuškom tjesnacu, kao i o Kubi. Prijetnja je stigla samo dan nakon jednog od najvećih ruskih masovnih napada raketama i dronovima na glavni grad, u kojem su ubijene dvije osobe, a ozlijeđeno preko 80, a napadi su zabilježeni u gotovo svakom okrugu grada.

U izjavi ruskog Ministarstva vanjskih poslova, strani državljani, uključujući diplomate, potaknuti su da napuste grad, dok su ukrajinski civili pozvani da se drže podalje od "vojne i administrativne infrastrukture Zelenskog režima". Preko noći 22. svibnja, ukrajinski dronovi navodno su pogodili obrazovnu ustanovu u gradu Starobilsku u Luganskoj oblasti, koju Rusija okupira od prvih tjedana rata u punom opsegu.

Ubijena 21 osoba, među njima i djeca

Prema Moskvi, 21 osoba, uključujući djecu, ubijena je, a deseci su ozlijeđeni u napadu na ono što je bio studentski dom i susjednu zgradu Starobilskog pedagoškog fakulteta. Kijev je istog dana odgovorio na rusku tvrdnju kao "obmanjujuću informaciju", naglasivši da se ona strogo pridržava međunarodnog humanitarnog prava te da napada vojnu infrastrukturu i objekte koji se koriste u vojne svrhe.

Ukrajinski glavni stožer izvijestio je da je u području Starobilska izveden napad na zapovjedni objekt ruske elitne jedinice bespilotnih letjelica i škole Rubikon, koja djeluje s druge strane linije fronta u Ukrajini, ali nije pružio daljnje detalje.

Dana 15. svibnja, predsjednik Zelenski upozorio je na ruske planove za napad na takozvane "centre donošenja odluka", uključujući zgradu Ureda predsjednika u središtu Kijeva.

'Putin mora shvatiti da ništa neće postići vojnim sredstvima'

Rusija često koristi narativ odmazde kao opravdanje za velike napade na ukrajinske gradove i civilnu infrastrukturu, unatoč tome što je agresor u svom ratu protiv suverene Ukrajine. Unatoč tome što ima sredstva za to, Rusija se do sada uglavnom suzdržala od napada na najvažnije vladine zgrade u Kijevu.

Uoči telefonskog poziva, ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha rekao je da Ukrajina "ne bi trebala podleći ovoj ruskoj ucjeni", pozivajući na "proporcionalan" zapadni odgovor na prijetnje, uključujući "dodatne pakete pomoći i dodatne sankcije".

"Ruski predsjednik Vladimir Putin mora shvatiti da neće ništa postići vojnim sredstvima. Umjesto toga, mora spasiti svoju zemlju, ako još može", dodao je Sybiha, misleći na utjecaje ukrajinskih dugometnih napada na rusko gospodarstvo.

Rubio: SAD spreman posredovati između Ukrajine i Rusije

Sjedinjene Države i dalje su spremne posredovati u sukobu između Rusije i Ukrajine, rekao je u utorak državni tajnik Marco Rubio nakon masovne ruske ofenzive na Kijev.

"Sjedinjene Države spremne su i voljne učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi olakšale kraj ovog rata i nadamo se da će se prilika ukazati u nekom trenutku", rekao je novinarima tijekom službenog posjeta Indiji, nakon telefonskog razgovora sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom.

"Svaki put kad vidite ove velike napade s obje strane, to je podsjetnik zašto je ovo strašan rat... i on mora završiti", rekao je Rubio.

Rusija je u ponedjeljak pozvala strane državljane koji žive u glavnom gradu Ukrajine, uključujući diplomatsko osoblje, da napuste Kijev prije daljnjih ruskih vojnih bombardiranja usmjerenih na "centre donošenja odluka" i "poduzeća vojno-industrijskog kompleksa". Marco Rubio je novinarima rekao da je Moskva upozorila "sva veleposlanstva", a ne samo američko.