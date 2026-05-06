U žestokom ruskom napadu ubijeno 27 ljudi, Ukrajina odmah odgovorila dronovima

U napadu ukrajinskih dronova poginulo je pet civila u gradu Džankoju na poluotoku Krimu, izvijestile su ruske novinske agencije, citirajući ruskog lokalnog čelnika.

Russian attacks on cities in eastern Ukraine killed at least 25 people hours before a midnight deadline ushering in an open-ended ceasefire proposed by Kyiv https://t.co/c11IJeLJTf pic.twitter.com/9iPpRcTHL9 — Reuters (@Reuters) May 6, 2026

"Nažalost, kao rezultat napada neprijateljskih dronova u Džankoju, ima žrtava među civilnim stanovništvom. Pet osoba je poginulo", citirale su agencije Sergeja Aksjonova, ruskog guvernera Krima, poluotoka koji je Moskva zauzela i okupirala 2014. godine.

U žestokim ruskim napadima na istočnu Ukrajinu u utorak poginulo je najmanje 27 ljudi, uključujući 12 u Zaporižju, a uoči ukrajinskog prijedloga da u ponoć stupi na snagu neograničeno primirje.

Rusija je najavila primirje za 8. i 9. svibnja, dane kada se obilježava pobjeda Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Ukrajina je, kao odgovor, najavila neograničeno primirje koje bi počelo noćas u ponoć, pozivajući Rusiju da napravi isto. Ruski čelnik Krima Aksjonov je o ukrajinskom napadu izvijestio rano u srijedu, a prema pisanju Reutersa čini se vjerojatnim da se napad dogodio prije isteka ponoćnog roka.

Rubio i Lavrov razgovarali o Ukrajini i Iranu

Američki državni tajnik Marco Rubio razgovarao je u utorak s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom na Lavrovljev zahtjev, priopćio je State Department, izvijestivši da su razgovarali o odnosima SAD-a i Rusije, ratu između Rusije i Ukrajine te Iranu.

O telefonskom razgovoru Lavrova i Rubia izvijestilo je i rusko ministarstvo vanjskih poslova, navevši da su razgovarali o globalnim pitanjima i bilateralnim odnosima.

Razgovor je opisan kao konstruktivan i poslovan.

POGLEDAJTE VIDEO: Putin u strahu za život proglasio primirje. Vojni analitičar: 'Rusija ne može dobiti ovaj rat!'