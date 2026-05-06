FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
USUSRET PRIMIRJU /

U žestokom ruskom napadu ubijeno 27 ljudi, Ukrajina odmah odgovorila dronovima

U žestokom ruskom napadu ubijeno 27 ljudi, Ukrajina odmah odgovorila dronovima
×
Foto: IRYNA RYBAKOVA/AFP/Profimedia

Rusija je najavila primirje za 8. i 9. svibnja, dane kada se obilježava pobjeda Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu

6.5.2026.
6:38
Tajana Gvardiol
IRYNA RYBAKOVA/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

U napadu ukrajinskih dronova poginulo je pet civila u gradu Džankoju na poluotoku Krimu, izvijestile su ruske novinske agencije, citirajući ruskog lokalnog čelnika.

"Nažalost, kao rezultat napada neprijateljskih dronova u Džankoju, ima žrtava među civilnim stanovništvom. Pet osoba je poginulo", citirale su agencije Sergeja Aksjonova, ruskog guvernera Krima, poluotoka koji je Moskva zauzela i okupirala 2014. godine.

U žestokim ruskim napadima na istočnu Ukrajinu u utorak poginulo je najmanje 27 ljudi, uključujući 12 u Zaporižju, a uoči ukrajinskog prijedloga da u ponoć stupi na snagu neograničeno primirje.

Rusija je najavila primirje za 8. i 9. svibnja, dane kada se obilježava pobjeda Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Ukrajina je, kao odgovor, najavila neograničeno primirje koje bi počelo noćas u ponoć, pozivajući Rusiju da napravi isto. Ruski čelnik Krima Aksjonov je o ukrajinskom napadu izvijestio rano u srijedu, a prema pisanju Reutersa čini se vjerojatnim da se napad dogodio prije isteka ponoćnog roka.

Rubio i Lavrov razgovarali o Ukrajini i Iranu

Američki državni tajnik Marco Rubio razgovarao je u utorak s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom na Lavrovljev zahtjev, priopćio je State Department, izvijestivši da su razgovarali o odnosima SAD-a i Rusije, ratu između Rusije i Ukrajine te Iranu.

O telefonskom razgovoru Lavrova i Rubia izvijestilo je i rusko ministarstvo vanjskih poslova, navevši da su razgovarali o globalnim pitanjima i bilateralnim odnosima.

Razgovor je opisan kao konstruktivan i poslovan.

POGLEDAJTE VIDEO: Putin u strahu za život proglasio primirje. Vojni analitičar: 'Rusija ne može dobiti ovaj rat!'

RusijaUkrajinaMarco RubioSergej LavrovRat U Ukrajini
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike