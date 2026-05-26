Sandra Bagarić pokazala zgodnog sina Lovru, fanovi nižu komplimente: 'A vidi ovog frajera'

Naša poznata operna pjevačica i glumica, Sandra Bagarić (52), podijelila je s pratiteljima na Instagramu seriju fotografija koje odišu ponosom i srećom iz Venecije. Sa sinom Lovrom (21) bila je pratnja suprugu, cijenjenom skladatelju Darku Domitroviću (61), na dodjeli prestižne međunarodne nagrade. No, osim što je zabilježila veliki profesionalni uspjeh svoje obitelji, Sandra je sve začinila simpatičnim detaljem iz njihove duge ljubavne povijesti, duhovito se prozivajući njegovom prvom i najvažnijom nagradom.

Središnji razlog putovanja u Italiju bila je svečana dodjela nagrade "Premio Internazionale Leone d’oro 2026" (Međunarodna nagrada Zlatni lav 2026.) za kulturu i književnost, koja je uručena skladatelju Darku Domitroviću i autoru libreta Miri Gavranu. Ovaj kreativni dvojac nagrađen je za izniman uspjeh mjuzikla "Byron", djela koje je već osvojilo srca domaće publike tijekom dvosezonskog izvođenja u zagrebačkom kazalištu Komedija.

Obiteljsko slavlje, romantika i nova pjesma

Ipak, objava nije bila samo službeni izvještaj. Kroz galeriju od jedanaest fotografija, Sandra je pratitelje provela kroz njihovo obiteljsko slavlje. Vidimo je nasmijanu na selfiejima ispred kultnog mosta Rialto i bazilike svetog Marka, dok s Darkom i sinom Lovrom uživa u šetnjama slikovitim kalama i ispijanju Aperol Spritza na glavnom venecijanskom trgu. Cijelo putovanje imalo je i poseban, romantičan prizvuk, što je pjevačica otkrila u opisu.

"Venezia uvijek očarava, prije 33 godine Darko je dobio svoju Zlatnu lavicu (mene)", napisala je, povezavši tako prestižnu nagradu sa svojom dugogodišnjom ljubavi. Njezina duhovita opaska izazvala je lavinu pozitivnih reakcija, a među brojnim čestitkama istaknule su se i one kolegica Ane Rucner i Martine Tomčić, koja je komentirala: "I baš u tvojoj/vašoj Veneciji! Bravooo".

Inače, posebnu pažnju privukao je i njihov mlađi sin Lovro kojeg nemamo priliku često vidjeti u javnosti. Sandra i Darko ponosni su roditelji dvojice sinova, 25-godišnjeg Marka koji je nedavno magistrirao ekonomiju i četiri godine mlađeg Lovru čije su najnovije fotografije oduševile Sandrine pratitelje.

"A vidi ovog maminog frajera", "Prava momčina", "Prekrasan je", samo su neki od komplimenata upućenih Lovri.