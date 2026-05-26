Prva kolumna Rubena Van Guchta digla prašinu: Progovorio o Blanki Vlašić

Belgijski sportski novinar i voditelj Ruben Van Gucht započinje novo poglavlje u karijeri. Postao je stalni kolumnist magazina NINA, koji izlazi uz belgijski Het Laatste Nieuws. A za svoju prvu kolumnu odabrao je vrlo osobnu temu – jednu od svojih partnerica, proslavljenu hrvatsku atletičarku Blanku Vlašić.

Van Gucht je u intervjuu povodom početka suradnje otkrio kako će njegove kolumne biti iskrene, osobne i bez filtera, a u njima želi pokazati puno više od onoga što se o njemu posljednjih godina piše u medijima.

Njegova prva kolumna odmah je izazvala veliku pažnju jer u njoj vrlo emotivno govori o Blanki Vlašić, koju opisuje kao fenomenalno snažnu, samostalnu i fokusiranu ženu. Zanimljivo je da Blanka, kako tvrdi Ruben, u trenutku objave još nije ni znala što je napisao o njoj.

''Želim da to ostane iznenađenje'', rekao je kroz smijeh te dodao da je vrlo zadovoljan konačnim rezultatom.

Veza je ponovno 'oživjela'

Prisjetio se i njihovog prvog stvarnog zbližavanja te opisuje kako je njihova veza, nakon godina, ponovno 'oživjela'. Pritom koristi i upečatljivu rečenicu koja je odmah privukla pozornost:

„Bilo je izravno, bez zaobilaženja, točno u srž.” donose belgijski mediji.

Belgijski voditelj posljednjih je mjeseci često u centru medijske pažnje zbog otvorenih stavova o ljubavnim odnosima i privatnom životu. I sam priznaje da je njegova ljubavna priča često tema javnosti, no tvrdi da ga reakcije više ne pogađaju.

''Mislim da u Belgiji trenutačno ne postoji osoba koja je spremnija na reakcije od mene. Iskreno, više zbog toga ne gubim san'', poručio je.

Otkrio je i kako će se u budućim kolumnama dotaknuti brojnih tema koje ga osobno okupiraju, uključujući emocije, društvene teme i životne dileme, ali ne planira svaku kolumnu posvetiti ljubavnom životu.

''Moje veze sigurno će se ponekad provlačiti kroz tekstove, ali to neće biti glavna tema svaki tjedan'', objasnio je.

Ljubavni život i prometni prekršaji

Ruben kaže kako inspiraciju pronalazi u svakodnevnim situacijama i temama koje ga trenutačno zaokupljaju, a ideje zapisuje i u mobitel kako bi ih kasnije mogao razvijati u kolumne. Njegovi tekstovi izlazit će svake subote u tiskanom izdanju magazina NINA, dok će online verzija biti dostupna nedjeljom.

Objava dolazi u trenutku kada je Van Gucht više nego ikad u središtu javnosti. Njegova veza sa Charlotte Van Looy nedavno je privukla dodatnu pažnju nakon što je objavljeno da par očekuje kćer. Istovremeno, on i dalje otvoreno govori o svom načinu života, u kojem važnu ulogu ima i Valentine Besard.

Uz ljubavni život, Van Gucht je prošle godine bio u fokusu i zbog niza prometnih prekršaja. Ti su navodi izazvali brojne reakcije na društvenim mrežama i dodatno potaknuli rasprave o njegovu javnom imidžu.

