FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
sprema se povratak /

Hajduk vraća B momčad! Poznato i veliko ime koje preuzima klupu

Hajduk vraća B momčad! Poznato i veliko ime koje preuzima klupu
×
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Tijekom prijašnjih godina radio je u omladinskom pogonu kluba, a bio je i dio stručnog stožera prve momčadi

26.5.2026.
15:06
Sportski.net
Davor Javorovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Hajduk od sezone 2026./27. ponovno uvodi drugu momčad u svoju sportsku strukturu. Nova ekipa natjecat će se u 3. NL Jug, odnosno četvrtom rangu hrvatskog nogometa, a cilj projekta bit će kvalitetniji razvoj mladih igrača i lakši prijelaz iz juniorskog u seniorski nogomet.

U klubu smatraju kako će upravo druga momčad predstavljati važan korak za talentirane nogometaše koji nakon juniorskog uzrasta trebaju kontinuitet seniorskih utakmica i priliku za napredak u konkurentnijem okruženju.

Detalji oko sastava momčadi, kao i stadiona na kojem će igrati, trebali bi biti poznati u narednim danima. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Slobodna Dalmacija, klupu Hajdukove druge momčadi preuzet će Hari Vukas.

Vukas je već dobro poznato ime na Poljudu. Tijekom prijašnjih godina radio je u omladinskom pogonu kluba, a bio je i dio stručnog stožera prve momčadi u vrijeme kada je glavnu riječ vodio Igor Tudor.

Njegova nova funkcija trebala bi biti usmjerena prvenstveno na razvoj mladih igrača, a u Hajduku vjeruju kako bi upravo njegovo iskustvo moglo imati važnu ulogu u stvaranju nove generacije nogometaša spremnih za prvu momčad.

HajdukHari VukasB Momcad
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike