Hajduk vraća B momčad! Poznato i veliko ime koje preuzima klupu

Hajduk od sezone 2026./27. ponovno uvodi drugu momčad u svoju sportsku strukturu. Nova ekipa natjecat će se u 3. NL Jug, odnosno četvrtom rangu hrvatskog nogometa, a cilj projekta bit će kvalitetniji razvoj mladih igrača i lakši prijelaz iz juniorskog u seniorski nogomet.

U klubu smatraju kako će upravo druga momčad predstavljati važan korak za talentirane nogometaše koji nakon juniorskog uzrasta trebaju kontinuitet seniorskih utakmica i priliku za napredak u konkurentnijem okruženju.

Detalji oko sastava momčadi, kao i stadiona na kojem će igrati, trebali bi biti poznati u narednim danima. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Slobodna Dalmacija, klupu Hajdukove druge momčadi preuzet će Hari Vukas.

Vukas je već dobro poznato ime na Poljudu. Tijekom prijašnjih godina radio je u omladinskom pogonu kluba, a bio je i dio stručnog stožera prve momčadi u vrijeme kada je glavnu riječ vodio Igor Tudor.

Njegova nova funkcija trebala bi biti usmjerena prvenstveno na razvoj mladih igrača, a u Hajduku vjeruju kako bi upravo njegovo iskustvo moglo imati važnu ulogu u stvaranju nove generacije nogometaša spremnih za prvu momčad.