Sve maskote SP-a: Životinje, dječaci, kompjuterski stvorovi, a jedna nije imala lice

Maskote su jedan od sastavnih dijelova svakog velikog natjecanja u svakom sportu. Gledamo ih uz teren, gledamo ih u emisijama, gledamo ih na sličicama.

Svjetsko prvenstvo s tradicijom službenih maskota počelo je 1966. u Engleskoj kada su upravo domaćini bili i prvaci. Lav Willie tada je počeo tradiciju koja traje do danas, 16. Svjetsko prvenstvo u nizu.

U galeriji smo izdvojili svih 16. maskota do sada. Vidjeli smo životinje, ljude, simbole i što god Ciao iz Italije 1990. je. 2026. vratila se životinjama pa ove godine imamo kanadskog losa Maplea, meksičkog jaguara Zayua i američkog orla Clutcha. Izgledaju vrlo simpatično, a koja je vama najbolja ikada?

*Objašnjenja maskota su s Wikipedije.