FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KOJA VAM JE NAJBOLJA? /

Sve maskote SP-a: Životinje, dječaci, kompjuterski stvorovi, a jedna nije imala lice

Sve maskote SP-a: Životinje, dječaci, kompjuterski stvorovi, a jedna nije imala lice
Foto: dominic dibbs/Alamy/Profimedia
Engleska 1966. - Willie - Antropomorfni lav, tipičan simbol Ujedinjenog Kraljevstva, u dresu s britanskom zastavom i natpisom "SVJETSKO PRVENSTVO". Dizajnirao ga je ilustrator dječjih knjiga Reg Hoye.
1 /16
VOYO logo

Maskote su jedan od sastavnih dijelova svakog velikog natjecanja u svakom sportu. Gledamo ih uz teren, gledamo ih u emisijama, gledamo ih na sličicama.

Svjetsko prvenstvo s tradicijom službenih maskota počelo je 1966. u Engleskoj kada su upravo domaćini bili i prvaci. Lav Willie tada je počeo tradiciju koja traje do danas, 16. Svjetsko prvenstvo u nizu. 

U galeriji smo izdvojili svih 16. maskota do sada. Vidjeli smo životinje, ljude, simbole i što god Ciao iz Italije 1990. je. 2026. vratila se životinjama pa ove godine imamo kanadskog losa Maplea, meksičkog jaguara Zayua i američkog orla Clutcha. Izgledaju vrlo simpatično, a koja je vama najbolja ikada?

 

*Objašnjenja maskota su s Wikipedije.

26.5.2026.
14:30
Sportski.net
dominic dibbs/Alamy/Profimedia
Svjetsko Prvenstvo 2026.MaskotaMaskote
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija