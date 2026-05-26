Vučića u Kini dočekali na crvenom tepihu: Njegova žena Tamara zapela za oko fotografu

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić nalazi se u službenom posjetu Kini. U Pekingu se sastao s predsjednikom Xi Jinpingom, koji ga je odlikovao "Medaljom prijateljstva Narodne Republike Kine". Vučić, koji je srbijanski predsjednik devet godina, prvi put službeno posjećuje Kinu. I on je kao i nedavno Donald Trump pa zatim Vladimir Putin, dočekan na crvenom tepihu.

Državna izaslanstva Kine i Srbije u ponedjeljak su, u nazočnosti predsjednika dviju država, u Pekingu potpisala više od 30 sporazuma i memoranduma o suradnji u različitim područjima i infrastrukturnih projekta, javili su srbijanski i kineski mediji.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić započeo je u nedjelju višednevni posjet Kini, a nakon razgovora u ponedjeljak s kineskim šefom države Xi Jinpingom, državna agencija Xinhua prenijela je Xijevu ocjenu da bi Kina i Srbija trebale bolje uskladiti strategije razvoja i provođenje akcijskog plana suradnje u okviru projekta "Pojas i put“.

Dobio najviše državno odlikovanje

Ta suradnja se napose očekuje u "sektorima u nastajanju", poput umjetne inteligencije, digitalne ekonomije, zelene energije i napredne proizvodnje kako bi potaknule "nove pokretače rasta", rekao je on. Xi je također pozvao obje zemlje da "iskoriste politiku ukidanja viza, bilateralni sporazum o slobodnoj trgovini i izravne letove" nacionalnih aviokompanija kako bi "proširile sveobuhvatnu suradnju u kulturi, obrazovanju, sportu, turizmu i razmjeni", javila je agencija Xinhua.

I beogradski i kineski mediji izvješćuju da je Xi Jinping odlikovao Vučića Medaljom prijateljstva Narodne Republike Kine, što se u Vučiću bliskim beogradskim medijima naziva "najvišim državnim odlikovanjem Kine" i naglašava kako ga je Xi osobno uručio još samo samo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

"Iz onoga što sam razgovarao s predsjednikom Xijem, vjerujem da su nam širom otvorena vrata za nastavak suradnje, za nove poslove", rekao je beogradskim novinarima Vučić poslije sastanka s kineskim šefom države.

Odnosi Srbije i Kine na najvišoj razini

Vučić se ranije u ponedjeljak sastao s kineskim premijerom Li Qiangom, a teme su bila "daljnje unaprjeđenje bilateralnih odnosa, nove investicije, infrastrukturni projekti", te "ključna geopolitička i regionalna pitanja", priopćeno je nakon susreta.

Srbijanski predsjednik ocijenio je da su odnosi između Srbije i Kine "na najvišoj razini u povijesti" te da Srbija uvijek smatra Kinu "svojim najpouzdanijim dobrim prijateljem i visoko cijeni važnu stabilizirajuću ulogu Kine u međunarodnim poslovima".

Na početku posjeta Kini Vučić je najavio da će sa Xijem razgovarati i o vojno-tehničkoj suradnji, ali za sada nema detalja o tim razgovorima.

Kineske kompanije u Srbiji upravljaju rudnikom bakra i zlata u Boru, te željezarom u Smederevu, dok tvornica Linglong kod Zrenjanina proizvodi gume za vozila, a nekoliko velikih kineskih tvrtki gradilo je ili i dalje sudjeluje u brojnim infrastrukturnim projektima - od gradnje cesta do željeznice.

Vučić u svojim govorima često naglašava "čelično prijateljstvo" između Srbije i Kine.