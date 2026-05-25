Analitičari ogolili činjenice Vučiću i Brnabić: 'Hrvatska treba odgovoriti na te prijetnje'

Ako vam se ne sviđa Srbija, idite u Hrvatsku! Riječi su to bivše premijerke Ane Brnabić upućene prosvjednicima u Srbiji. A srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, čak i u posjetu Kini, Zagreb optužuje kao glavnog organizatora prosvjeda. Beograd razlog za takvo hrvatsko ponašanje vidi u ekonomskoj moći Srbije.

Dok je Srbija gorjela za vikend- topovski udari, neredi i stotine tisuća prosvjednika na ulicama Beograda, predsjednik Vučić bio je u Kini i gledao srpsko kolo na Kineskom zidu.

Danas se sastao s kineskim predsjednikom, i u svoj toj pompi, Vučić nije propustio ponoviti tko po njemu stoji iza prosvjednika. "Sve vrijeme najveća podrška im dolazi iz Zagreba - patološka podrška na sve moguće načine".

Bivša premijerka Brnabić bila je još izravnija, pa je prosvjednicima poručila: "Ako vam se ne sviđa Srbija, idite evo, Hrvatska je otvorena brate. Kada se pitamo tko najviše pumpa, pa najviše pumpa Zagreb."

A zašto to Zagreb radi, Brnabić objašnjava jer Srbija ekonomski sustiže Hrvatsku. Izjave su to koje su izazvale smijeh u Hrvatskoj.

Što kažu analitičari?

"Nominalni BDP u odnosu na realni BDP Hrvatske je u grubo govoreći 80 posto razvijenija po nominalnom BDP-u u odnosu na Srbiju", rekao je Luka Brkić, ekonomski stručnjak.

Gole su to činjenice koje su jasne i oporbi u Srbiji.

Srđan Milivojević, zastupnik u Skupštini Srbije i predsjednik Demokratske stranke: "Nikog nisam sreo u Srbiji iz Hrvatske da je došao ovdje da radi. Srbija se nalazi na dnu Europe po svim pokazateljima, jedino po čemu smo prvi je po stopi organiziranog kriminala."

Vučićevo huškanje Hrvatskom, prije mogućih izbora, kaže Milivojević, kod građana Srbije više ne prolazi kao nekad.

Bilo da je u kampanji ili ne, Vučić koristi Hrvatsku, kao dežurnog krivca u pokušaju ujedinjenja naroda koji je već duboko podijeljen.

"Ttrebamo biti konstruktivni dio EU i NATO saveza i kao dio EU odgovoriti na te prijetnje, a to znači uskratiti im pristup EU fondovima", rekao je stručnjak za sigurnost Gordan Akrap.