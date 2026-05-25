Detalji zapleta na suđenju Smažilu: 'Prijedlog je išao ka tome da se razjasni jedna činjenica'

Još jedan zaplet na suđenju policajcu Marku Smažilu osumnjičenom za ubojstvo studentice Mihaele Berak u Osijeku. Dokazni postupak u ponovljenom suđenju u ponedjeljak je trebao biti završen, no sudsko vijeće odlučilo je ispitati i djelatnike hitne medicinske pomoći koji su prvi došli na mjesto događaja.

Suđenje Marku Smažilu nastavljeno je unošenjem materijalnih dokaza u predmet koji broji više od 1200 stranica. U njemu je i policijsko izvješće o Smažilovom pozivu Centru 112. "Iz kojeg proizlazi kako je Marko Smažil naveo da je Mihaela Berak njegovim službenim pištoljem počinila samoubojstvo", podsjetila je Jasmina Bošnjak, zamjenica županijskog državnog odvjetnika ŽDO Osijek.

Smažila su nakon očevida policijski službenici uhitili, a obdukcija je utvrdila nasilnu smrt. "Vanjskim pregledom i obdukcijom mrtvog tijela je utvrđeno da je imenovana umrla nasilnom smrću uslijed prostrijelne ozljede glave i vrata", dodala je Bošnjak.

Roditelji Mihaele Berak emotivno su proživljavali opis vještačenja, a u sudski je spis unesen i okrivljenikov psihijatrijski nalaz.

"Marko Smažil je osoba iznad prosječnog intelektualnog funkcioniranja s narcisoidnim i latentno agresivnim crtama ličnosti, sklon kontroli, rigidan te s poteškoćama u stvaranju dubljih emocionalnih odnosa", rekla je Bošnjak.

U ponedjeljak se očekivao završetak dokaznog postupka, no opunomoćenik obitelji Berak predložio je i ispitivanje djelatnika hitne medicinske pomoći koji je prvi došao na mjesto događaja.

"U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao sporno psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kakvo je bilo njegovo stanje nakon počinjenog kaznenog djela", pojasnio je opunomoćenik obitelji Berak, Davor Ćavar.

Smažilova obrana usprotivila se tom prijedlogu, a ako ga sud prihvati predložilo je saslušanje svih članova tima hitne medicinske pomoći.

Smažilov odvjetnik: 'Obrana je njegova konzistentna'

"Obrana se konstruktivno cijelo vrijeme ponašala, sa svime smo se suglasili, doveli do kraja i sada izlaze novi dokazi. Obrana je njegova konzistentna od policije preko državnog odvjetništva, na prošloj raspravi, na idućoj će biti isto samo s osvrtom na provedene dokaze u ovom ponovljenom postupku", rekao je Dražen Srb, odvjetnik Marka Smažila.

Sudsko vijeće odlučilo je saslušati sve članove tima hitne medicinske pomoći koji su bili na mjestu događaja, a nastavak suđenja najavilo za 8. lipnja.