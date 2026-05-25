Suđenje bivšem policajcu za ubojstvo studentice Mihaele: Ispitat će tri nova svjedoka o kobnoj noći

Iako se na ponovljenom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihaele Berak u rujnu 2023. u Osijeku, u ponedjeljak očekivao završetak dokaznog postupka suđenje će se, nakon novih dokaznih prijedloga, ipak nastaviti ispitivanjem dodatnih svjedoka.

Nakon čitanja materijalne dokumentacije iz sudskog spisa opunomoćenik obitelji Berak odvjetnik Davor Ćavar predložio je da se kao svjedok ispita djelatnik hitne medicinske pomoći Luka Novaković i to na okolnost psihofizičkog stanja okrivljenika nakon počinjenja kaznenog djela.

Ćavar smatra kako su neki ranije ispitani svjedoci različito pa i potpuno suprotno iskazivali o ovoj okolnosti pa da je stoga potrebno ispitati i ovoga svjedoka.

Smažilov odvjetnik Dražen Srb usprotivio ispitivanju predloženog svjedoka smatrajući da je činjenično stanje po tom pitanju već utvrđeno te da je prijedlog usmjeren ka odugovlačenju postupka.

Obrana je predložila da se, ako sud ipak prihvati prijedlog, ispitaju i preostala dva člana Hitne pomoći, koja je došla na mjesto događaja. Sudsko vijeće je prihvatilo sve dokazne prijedloge pa je za iduću raspravu zakazalo za 8. lipnja kada je predviđeno ispitivanje tri nova svjedoka.

Odvjetnik Srb izjavio je novinarima nakon ročišta kako su i danas bili spremni za iznošenje obrane i završne riječi te da će Smažil pripremiti pisanu obranu za iduće ročište 8. lipnja koja će biti nadopunjena osvrtom na dokaze provedene u ponovljenom postupku.

Smažil na sudu porekao da je imao namjeru ubiti

Prošlogodišnjom presudom osječkog Županijskog suda Smažil je proglašen krivim za ubojstvo te osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud (VKS) u veljači 2026. godine ukinuo presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje.

Na početku ponovljenog suđenja u ožujku 2026. Smažil je izjavio da se smatra krivim, ali ne za kazneno djelo za koje ga se tereti te porekao da je imao namjeru počiniti kazneno djelo ubojstva.

Optužnica tereti Smažila da je 20. rujna 2023. oko 22 sata, u svom stanu u Osijeku, u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu, s kojom je bio u vezi, iz službenog pištolja marke "HS-9" ispalio hitac u glavu Mihaele Berak. Tako joj je zadao prostrjelnu ozljedu glave i vrata, s razdorom glavne vratne arterije, uslijed koje je Mihaela Berak umrla na mjestu zločina.

Iako je policija svog službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti te dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim naoružanjem, osječko županijsko tužiteljstvo je, nakon ispitivanja osumnjičenika, to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora.

Prvo suđenje bilo je u cijelosti zatvoreno za javnost, što je tužiteljstvo zatražilo i u ponovljenom postupku, ali je sudsko vijeće to odbilo i odlučilo kako će javnost biti isključena samo tijekom čitanja iskaza svjedoka koji se odnose na osobni, obiteljski i intimni život žrtve.