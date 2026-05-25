Svi pogledi bili su upereni u nju: Crvenokosa ljepotica u mini suknji zapalila središte Zagreba

Visoke temperature obilježile su današnji dan u Zagrebu, a živa u termometru na Zrinjevcu popela se čak do 31 stupnja. Građani su spas od nesnosnih vrućina tražili u hladu gradskih parkova, uz hladna pića na terasama kafića te osvježenje na Manduševcu.

Dok su mnogi usporenim korakom prolazili užarenim ulicama centra grada, meteorolozi su ponovno upozorili na oprez i savjetovali izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana.

Ipak, osim visokih temperatura, posebnu pažnju prolaznika privukla je atraktivna crvenokosa dama na koju imuni nisu ostali ni gradski radnici. Lijepa djevojka plijenila je poglede u upečatljivom ljetnom outfitu koji su činili kratka suknjica, majica bez rukava i visoke tenisice.

Istovremeno su posebno do izražaja došle njezine brojne tetovaže koje su dodatno naglasile njezin odvažan i urbani stil, zbog čega se za njom okretao velik broj prolaznika u središtu metropole.