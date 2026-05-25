Dojave o bombama u zagrebačkoj Gradskoj upravi i Skupštini

Dojave o bombama u zagrebačkoj Gradskoj upravi i Skupštini
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Ilustracija

Zbog dojave o bombi u ponedjeljak ujutro evakuirana je i zgrada zagrebačkog Županijskog suda, a nakon pregleda utvrđeno je da je prijetnja bila lažna

25.5.2026.
14:27
Hina
U ponedjeljak su zaprimljene dojave o postavljenim bombama u zgradi Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića 1 i u zgradi Gradske skupštine u Ulici sv. Ćirila i Metoda 5, izvijestila je Hinu glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.

Što se tiče Gradske uprave, Živalj je rekla da je u dogovoru s policijom, a slijedom velikog broja lažnih dojava, pročelnik nadležnog ureda donio odluku o ostanku zaposlenika u uredima, uz policijski pregled prostorija Gradske uprave koji je u tijeku.

Napomenula je da je posljednji pregled pirotehničara u Gradskoj upravi bio u petak kada su zaposlenici također ostali unutra. 

Iz zgrade Gradske skupštine zaposlenici su evakuirani zbog toga što je jučer bio "Dan otvorenih vrata" i nije bilo pregleda pirotehničara u zadnje vrijeme za razliku od Gradske uprave, rekla je Hini glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.

Zbog dojave o bombi u ponedjeljak ujutro evakuirana je i zgrada zagrebačkog Županijskog suda, a nakon pregleda utvrđeno je da je prijetnja bila lažna.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
