Moskva poslala jezivo upozorenje: 'Napustite Kijev!'

Rusija je u ponedjeljak pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene "niz sustavnih napada" na ciljeve u glavnom gradu Ukrajine, dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su napadi odgovor na ono što Moskva naziva namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansk koju kontrolira Rusija.

"Zbog ovakvih okolnosti, Oružane snage Ruske Federacije pokreću niz sustavnih napada na tvrtke ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu", stoji u priopćenju.

Navodi se da će udari uključiti ​​specifične lokacije koje službe za dizajn i proizvodnju dronova, kao i centre za donošenje odluka i zapovjedna mjesta.

Ukrajinska vojska odbacila je ruske optužbe i rekla da je pogodila elitnu zapovjednu jedinicu dronovima u tom području, a ne studentski dom.

U Kijevu su spasioci u ponedjeljak radili na saniranju posljedica nedjeljnih ruskih napada, u kojima su, prema riječima vlasti, ubijene dvije osobe, a 91 ozlijeđena.

Moskva je ispalila hipersoničnu raketu Orešnik, što je treća uporaba u više od četiri godine rata.

Preko 300 lokacija

Oštećeno je oko 300 lokacija diljem Kijeva, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Jedno od mjesta bio je novootvoreni muzej u spomen na nuklearnu katastrofu u Černobilu 1986. godine. "Nema nijedne prostorije koja nije uništena", rekla je za Reuters ravnateljica muzeja Vitalina Martinovska.

Više od 70 stranih diplomata odalo je počast žrtvama napada u Kijevu, posjetivši u ponedjeljak teško oštećeno naselje u Lukjanivki. U međuvremenu, Ukrajina je nastavila vlastite napade na rusku infrastrukturu i industrijske komplekse.

Jedan je muškarac ubijen, a drugi ozlijeđen u napadu raketama i dronom na rusku Belgorodsku regiju. Napad je prekinuo opskrbu strujom i vodom, izvijestile su lokalne vlasti na Telegramu.

Četiri osobe, uključujući dva tinejdžera, ubijene su u istočnoukrajinskom gradu Horlivki pod ruskom kontrolom, objavio je gradonačelnik Ivan Prihodko.

U Hersonskoj regiji na jugu Ukrajine dvije su osobe ubijene, a 16 ih je ranjeno u ruskom granatiranju te napadima raketama i dronovima, izvijestio je regionalni guverner Oleksandr Prokudin. U raketnom napadu na grad Derhači u blizini Harkiva dvije su osobe ubijene, a više od 20 ih je ozlijeđeno.

Još 14 osoba ranjeno je u jugoistočnoj ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovsk, rekli su dužnosnici. Hitne službe izjavile su da je deveterokatnica pogođena dronom u gradu Pavlohradu, objavivši fotografije gustog dima. Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća.