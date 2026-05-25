FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SPREMAJU UDARE /

Moskva poslala jezivo upozorenje: 'Napustite Kijev!'

Moskva poslala jezivo upozorenje: 'Napustite Kijev!'
×
Foto: Profimedia

U Kijevu su spasioci u ponedjeljak radili na saniranju posljedica nedjeljnih ruskih napada, u kojima su, prema riječima vlasti, ubijene dvije osobe, a 91 ozlijeđena

25.5.2026.
20:48
Hina
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Rusija je u ponedjeljak pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene "niz sustavnih napada" na ciljeve u glavnom gradu Ukrajine, dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su napadi odgovor na ono što Moskva naziva namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansk koju kontrolira Rusija.

"Zbog ovakvih okolnosti, Oružane snage Ruske Federacije pokreću niz sustavnih napada na tvrtke ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu", stoji u priopćenju.

Navodi se da će udari uključiti ​​specifične lokacije koje službe za dizajn i proizvodnju dronova, kao i centre za donošenje odluka i zapovjedna mjesta.

Ukrajinska vojska odbacila je ruske optužbe i rekla da je pogodila elitnu zapovjednu jedinicu dronovima u tom području, a ne studentski dom.

U Kijevu su spasioci u ponedjeljak radili na saniranju posljedica nedjeljnih ruskih napada, u kojima su, prema riječima vlasti, ubijene dvije osobe, a 91 ozlijeđena.

Moskva je ispalila hipersoničnu raketu Orešnik, što je treća uporaba u više od četiri godine rata.

Preko 300 lokacija

Oštećeno je oko 300 lokacija diljem Kijeva, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Jedno od mjesta bio je novootvoreni muzej u spomen na nuklearnu katastrofu u Černobilu 1986. godine. "Nema nijedne prostorije koja nije uništena", rekla je za Reuters ravnateljica muzeja Vitalina Martinovska.

Više od 70 stranih diplomata odalo je počast žrtvama napada u Kijevu, posjetivši u ponedjeljak teško oštećeno naselje u Lukjanivki. U međuvremenu, Ukrajina je nastavila vlastite napade na rusku infrastrukturu i industrijske komplekse.

Jedan je muškarac ubijen, a drugi ozlijeđen u napadu raketama i dronom na rusku Belgorodsku regiju. Napad je prekinuo opskrbu strujom i vodom, izvijestile su lokalne vlasti na Telegramu.

Četiri osobe, uključujući dva tinejdžera, ubijene su u istočnoukrajinskom gradu Horlivki pod ruskom kontrolom, objavio je gradonačelnik Ivan Prihodko.

U Hersonskoj regiji na jugu Ukrajine dvije su osobe ubijene, a 16 ih je ranjeno u ruskom granatiranju te napadima raketama i dronovima, izvijestio je regionalni guverner Oleksandr Prokudin. U raketnom napadu na grad Derhači u blizini Harkiva dvije su osobe ubijene, a više od 20 ih je ozlijeđeno.

Još 14 osoba ranjeno je u jugoistočnoj ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovsk, rekli su dužnosnici. Hitne službe izjavile su da je deveterokatnica pogođena dronom u gradu Pavlohradu, objavivši fotografije gustog dima. Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća.

UkrajinaRusijaKijevNapadOrešnikUpozorenje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike