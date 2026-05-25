Hoće li skupi apartmani odbiti goste? Šuta: 'Ja ne mogu nikome određivati što da radi'

Ministar turizma pozvao je na spuštanje cijena, ali dio iznajmljivača na obali krenuo je u suprotnom smjeru – apartmani su još skuplji nego lani. Prvi veliki val turista već je stigao u Dalmaciju, no s njim su stigli i novi cjenovni šokovi.

RTL Danas razgovarao je s gradonačelnikom Splita, Tomislavom Šutom, o tome što čeka Grad Split u nadolazećoj sezoni i kako će cijene smještaja utjecati na nju.

Čini se da iznajmljivači nisu poslušali savjete ljudi od struke da se cijene korigiraju, odnosno da se one prilagode ostatku mediteranskog tržišta. Je li kasno? I što očekujete u nastavku ove ljetne sezone?

Kao što ste rekli, rezultati su na istoj otprilike razini. Manji je booking što se tiče samog lipnja i srpnja i bilo bi za pretpostavku da se posluša ono što ste kazali od strane struke da se cijene korigiraju. Naravno da je na onome tko iznajmljuje i sudjeluje na tržištu da sam korigira cijenu, ali ovdje je bitno poslušati stav struke i da se ide u tom smjeru i naravno da je bitno da imamo svi jednu kvalitetnu sezonu.

I premijer i resorni ministar su rekli da bi ta korekcija trebala biti na razini od 10 do 20 posto. Vjerujem da ste u kontaktu s malim iznajmljivačima, što oni kažu?

Pa, to je stvar sada individualno - neki iznajmljivači sami kažu da će smanjivati cijene, ali ja, kao gradonačelnik, ne mogu nikome određivati kako i na koji način će postupati, ali mislim da je ovdje bitno poslušati struku. Svi znamo koje su okolnosti u svijetu što se događa. Mi smo kao grad jedna sigurna destinacija i po tome smo prepoznatljivi, ali svakako da se i trebamo prilagoditi svim prilikama.

Prošli smo i koronu i ta krizna vremena sad imamo neke druge krize. Turizam smo imali i tada. Međutim, s nešto nižim brojkama. Što je po vama ključno u ovom trenutku napraviti, da, recimo, osiguramo dobar i lipanj, srpanj i još bolji kolovoz nego što je to bilo prošle godine - osim tih korekcija?

Naravno da je bitna ponuda i ono što kao grad kreiramo. Mi smo tu veliki iskorak napravili što se tiče samih destinacija, što se tiče same ponude u Gradu Splitu. Mogli ste vidjeti u proteklo vrijeme, ali ono što spremamo za dalje i to su stvari koje sigurno daju jednu dodanu vrijednost za Grad Split. Naravno, pokrenuli smo i želimo promijeniti i destinaciju.

Čini mi se da to uskoro ide u saborsku proceduru, odnosno na glasanje?

To je završilo što se tiče same rasprave. U petak se očekuje glasanje i to je također nešto što je bitno za Grad Split. Nešto što sam obećavao u kampanji i smjer u kojem želimo ići. Želimo podići kvalitetu destinacije Grada Splita i da po tome budemo prepoznatljivi. Smatram da imamo jako dobru priliku. Očekuje se otvaranje novih luksuznih hotela u Gradu Splitu i projekte koje pripremamo također daju jedan novi vjetar gradu Splitu, infrastrukturno uređenje cijelog obalnog pojasa. Grad Split će biti prepoznatljiv po tome da u srcu svome grada ima jako lijepe plaže, i to već od ove sezone. Što se tiče same šetnice između Dudova i Stobreča, ali također potez od Marjana preko Bačvica do Ovčica će doživjeti jedan novi iskorak.