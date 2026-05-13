Dok ugostitelji strahuju od loše sezone, Glavina trlja ruke: Njegova vila popunjena do kraja ljeta

Dvosoban apartman u centru Splita u prvom tjednu srpnju u prosjeku stoji oko 300 eura. Ako se pita ministra turizma moglo bi to i za 240 eura, odnosno 20 posto jeftinije. Kao i druge usluge - prijevoza, ugostiteljstva pa tako i, primjerice, kave na rivi.

"Nedavno u Makarskoj kava u hotelu 3,22 eura, kod moga Ante u centru 1,50 eura. Piva 3 eura, u hotelu 7 eura - pokažite tko je taj tko točno generira inflaciju. Prihvatljivo mi je ogorčenje dijela ugostiteljskog sektora koji nije prihvatio s odobravanjem ove izjave ministra turizma", rekao je Dalibor Kratohvil, predsjednik Ceha ugostitelja.

Ministar turizma i danas ponavlja - korekcije cijena, gdje se to može, su nužne kako bi ostali konkurentni.

"Poruka je - idemo s dodatnim akcijama i mjerama kako bi se istaknuli u odnosu na sve druge zemlje jer svi drugi to jednako tako rade i sigurno je da je to opravdano. Ovo nije poruka samo za smještajne kapacitete, ovo je poruka za sve", poručio je Tonči Glavina.

Državna nautička kompanija podigla cijene

Poruka ministra daleko je odjeknula, no nisu je, čini se, čuli u državnoj nautičkoj kompaniji. Pa je taj sustav s čak 22 marine povećao cijenu veza.

"Navodno su korekcije iz prvog mjeseca, ali postavite njima pitanje", rekao je Glavina pa smo to i učinili.

"Smatramo važnim istaknuti da su cijene usluga u ACI marinama i ove godine zadržane u okvirima prosjeka u usporedbi s konkurencijom na tržištu", poručili su nam iz ACI marina.

Reakcija oporbe

Pita li se SDP, reakcija Vlade je zakašnjela.

"Hrvatska ima daleko najveće stope PDV-a pa treba vidjeti na čemu ministar temelji te brojke da ima prostora sa snižavanje cijena. Znamo da je prošle godine izvršen veliki porezni udar na male iznajmljivače i da su doživjeli udar i do 300 posto", rekla je Sanja Radolović.

U Vladi smatraju da se mora djelovati preventivno.

"Slabija sezona bi utjecala na manje punjene proračuna i sigurno to nije nešto to priželjkujemo", rekao je ministar financija Tomislav Čorić.

"Nadamo se na neće zbog cijena, a znate kakve kakvo mišljenje turisti izražavaju, nadam se da nećemo biti prisiljeni to učiniti na bolniji način", rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar i dodao to nije mislio sa aspekta Vlade nego da se ne dogodi da nemamo gostiju.

Ministrova vila popunjena

Dok se u Hrvatskoj vodi rasprava, konkurencija ne spava.

"Naši konkurenti prvi već aktivno rade na snižavanju cijena. Sezona je neizvjesna i gotovo sam siguran da sada nećemo moći ostvariti rezultate od prošle godine", rekao je Boris Žgomba iz udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Ministar osobno očekuje lanjske rezultate. Obiteljska vila na Klisu popunjena je do rujna.

"Spustio sam cijenu za 10 posto još prošle godine, a još ove godine za određene termine smo imali promotivne akcije i zbog toga je rezultat na razini prošlogodišnjeg rezultata", rekao je Tonči Glavina.

Drugim riječima, cijenu ove godine, osim pojedinačnih akcija, dodatno nije snižavao. A pitanje je koliko će njegov apel poslušati i drugi.