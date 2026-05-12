Glavina pozvao sve u turizmu da smanje cijene: Je li on smanjio noćenje u svojoj vili?

Može li pizza na splitskoj Rivi umjesto 15 koštati 12 eura? Upravo takvo spuštanje cijena od 10 do 20 posto traži ministar turizma Tonči Glavina.

A ako pitate ugostitelje to baš i nije tako jednostavno. Kažu da su troškovi sve veći, a da gosti troše sve manje.

"Porasla je cijena rada, rastu cijene ulaznih troškova, pada potražnja odnosno dnevna potrošnja gosta u destinaciji. A to su sve izazovi s kojima se mi moramo suočiti, iz kojih moramo izvući sve najbolje da bi svi ti gosti došli i iduće godine u destinaciju", rekla je Jelena Tabak, predsjednica Udruženja ugostitelja pri HGK.

Može li jeftinije?

U jednom restoranu u Splitu ručak za četvero, uz rižoto s kozicama i piće, stoji oko 120 eura. No, može li taj ručak biti jeftiniji?

"Cijene se formiraju po artiklima, neki imaju veću neki manju maržu. I svaki ugostitelj će ocijeniti ono što je najbolje za njega, za potražnju njegovog lokala. Gdje se može malo poigrati s cijenama i postati atraktivnijim u ovom prvom dijelu ljetne sezone", rekla je Tabak.

U dijelu hotela mjesta za spuštanje, ali ni dizanje cijena, tvrde nema. U hotelu Nene Nizića noćenje stoji od 300 pa do čak 840 eura.

"Mi inače pratimo trendove i naša vrijednost za novac opravdava našu cijenu. Tako da kad govorimo o snižavanju cijena upravo taj segment naš će ostati, cijene će ostati na istom nivou kao prošle godine. A to vidimo po prošlogodišnjim rezultatima", rekao je Nizić, vlasnik hotela i predsjednik Udruge Impresia.

'Troškovi su previsoki'

Sličnu poruku šalju i privatni iznajmljivači. Kažu troškovi su previsoki da bi se cijene spuštale.

"Troškovi iznajmljivačima su značajno porasli zahvaljujući ministru Glavini u prošloj godini koji je rekao da je sasvim okej podignuti iznajmljivačima poreze između 300 i 500 posto, uz povećanje boravišne pristojbe i ostale namete. Tako da bi bilo dobro da država razmisli da smanji nekakva davanja koji iznajmljivačima kako bi oni mogli poslušati ministara Glavinu i smanjiti cijenu od 10 do 20 posto", rekla je Hana Matić, potpredsjednica Udruge spasimo male obiteljske iznajmljivače.

Vila ministra Glavine

A spušta li cijene i ministar turizma? Vila s bazenom u Klisu, koju iznajmljuje njegova obitelj, prema podacima Ministarstva, ove godine nije poskupjela, dok je korekcija od 10 posto napravljena još lani.

"Apsolutno u cijelom lancu vrijednosti, od prvog do zadnjeg, svi moramo napraviti određenu prilagodbu i ja vas uvjeravam da će se to sigurno dogoditi. Samo je pitanje kada. Hoće li se dogoditi sada svojevoljno prihvaćajući odgovornost u kojoj se svi nalazimo ili će se dogoditi padom rezultata poslovnih rezultata kada će tržište samo napraviti samoregulaciju", rekao je Glavina.

Sezona tek počinje, a pitanje cijena već je glavna tema. Podsjetimo, Hrvatska je prošle godine od turizma zaradila više od 15 milijardi eura, što nije, kažu stručnjaci bio rezultat veće potrošnje, nego viših cijena.

Plenković: 'Prijedlog je konstruktivan'

Premijer Andrej Plenković tvrdi da je prijedlog ministra glavine konstruktivan.

"Ako brojne mediteranske zemlje nastoje privući goste u okolnostima kad je rad na Bliskom istoku i kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba u poziciji da im možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći i traže neku drugu destinaciju - politika svih mediteranskih zemalja je da te goste, uz one koji bi inače kod njih došli, privuku sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošlog tjedna", rekao je Plenković.