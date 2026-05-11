Ministar uputio apel, ali Hrvati su skeptični: 'Možeš mislit, taj film nećemo gledati'

Ministar turizma Tonči Glavina ponovio je apel djelatnicima u turizmu za smanjenjem cijena između 10 i 20 posto.

Apelirao je kako bi Hrvatska u osjetljivoj geopolitičkoj situaciji ostala konkurentna na tržištu ne samo u ovoj, nego i u idućoj sezoni. Glavina je sudjelovao na dodjeli ugovora lokalnim i regionalnim turističkim zajednicama na nedovoljno razvijenim područjima. Ukupno su za razvoj turizma dobili 8 milijuna i 600 tisuća eura.

"Mi smo svoju poziciju na tržištu i svoje konkurentne prednosti u Hrvatskoj stvarali jako dugo, godinama. Sada se moramo potruditi da to osiguramo i odradimo adekvatno. Zato su ove poruke vrlo jasne, konkretne. Dakle, najgori slučaj mogući bi bilo da jednostavno da tržište mora poslati nama signal, ali ako taj signal dođe s tržišta, on dolazi najkasnije moguće i najduže će nam trebati oporavak. Dakle, sada je vrijeme za djelovanje", rekao je Glavina.

"Naravno da i mi pratimo konkurenciju. Konkurencija je neumoljiva, vrlo je aktivna, oni su također izašli s određenim akcijama po pitanju samih cijena, ali i pojedinih kampanja gdje pozivaju i vlastito stanovništvo da ostane kod kuće, da provedu odmor u svojoj zemlji, ali i sve ostale", rekao je Kristijan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

"Cijena se formira prvenstveno kad se zbroje svi troškovi pa se vidi na to koliko se može postaviti cijena. Troškovi iznajmljivačima su značajno porasli zahvaljujući ministru Glavini u prošloj godini koji je rekao da je sasvim okej podignuti iznajmljivačima poreze između 300 i 500 posto, uz povećanje boravišne pristojbe i ostale namete. Tako da bi bilo dobro da država razmisli da smanji nekakva davanja koji iznajmljivači trebaju davati državi, kako bi oni mogli poslušati ministara Glavinu i smanjiti cijenu od 10 do 20 posto“, rekla je Hana Matić, potpredsjednica Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače.

U našoj stalnoj rubrici pitali smo vas: Očekujete li da će cijene u turizmu ove sezone biti niže?

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Kad drugo pojeftini i u turizmu će pojeftiniti, ne vidim zašto bi "krizu" trebali spašavati ljudi u turizmu", napisala je Aleksandra Šlosar Agapito.

"Neće biti toliko turista pa će morati sniziti. Da bi uopće nešto dobili", smatra Slobodan Kovačić.

"Možeš mislit kako će biti niže, taj film nećemo gledati", komentirao je Mario Zelek.

"Dok su veliki porezi, cijene goriva, energenata, hrane i svih ostalih potrepština, cijene u turizmu samo mogu rasti", napisala je Zdenka Krstinić.

"Moguće, ali ne i kod nas", smatra Dragan Krnić.