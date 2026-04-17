Glavina najavio promjene, jedna se tiče mladih: Na 'crnu' listu došao omiljeni napitak

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina predstavio je u petak novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Ministarstvo turizma i sporta u proceduri je donošenja novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim će se snažno odgovoriti na izazove crne i sive ekonomije, odnosno neregistrirane djelatnosti, prije svega osiguravanjem provedbe Uredbe o prikupljanju i razmjeni podataka o uslugama kratkoročnog iznajmljivanja smještaja, tzv. STR Uredbe, koja je ključna za uspostavu reda, transparentnosti i učinkovitog nadzora u ovom segmentu tržišta.

"Važeći zakon je prošao svojih devet izmjena, a zbog toga donosimo novi zakon. Na snagu je stupila i Uredba o kratkoročnom najmu Europske komisije. Napravili smo najveći iskorak po tom pitanju i imamo rezultate. Imamo smanjen broj kreveta u kratkoročnom najmu, a broj ugovora za dugoročni najam porastao je za 15 posto. To je najvidljivije u primorskim županijama. Poboljšali su se uvjeti za dugoročni najam", rekao je ministar. Jedan od glavnih ciljeva je suzbijanje neregistriranog kratkoročnog najma.

"Sa stupanjem na snagu ovog zakona svi pružatelji usluga u kratkoročnom najmu dobit će registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu kojom raspolažu. Svaki objekt ili smještajna jedinica morat će imati vlastiti registracijski broj", rekao je ministar te pojasnio da ako se na platformama nađe objekt koji nema registracijski broj, bit će izložen kaznama. Proces će se provoditi digitalnim putem kroz sustav E-turizam. Ističe da Hrvatska ne može biti destinacija masovnog turizma, nego da smo cjelogodišnja turistička destinacija. Dodao je i da se zabranjuje konzumiranje energetskih pića u ugostiteljskim objektima za mlađe od 18 godina:

"Kontrolu će vršiti Državni inspektorat i policijski službenici", pojasnio je.

