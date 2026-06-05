Za reprezentacijom BiH vlada ludilo: Sportski direktor 'htio tući' navijača

Kako se Svjetsko prvenstvo bliži, tako reprezentacije pristižu u zemlje domaćine. Jedna od onih koja je već stigla jest i reprezentacija Bosne i Hercegovine.

To je našim susjedima tek drugo Svjetsko prvenstvo od stjecanja neovisnosti, a koliko im taj nastup znači najbolje pokazuju scene iz hotela u St. Louisu, odnosno baze u kojoj će se bosanskohercegovačka reprezentacija pripremati za susrete protiv Kanade, Katara i Švicarske.

Na videu objavljenom na Facebook kanalu BH Super Sporta snimatelj videa prilazi sportskom direktoru reprezentacije Emiru Spahiću, koji je sa suprugom stajao na recepciji hotela. Spahić je, ugledavši navijača, ljutito povikao: "Napolje!", a youtuber je poslije izjavio da ga je Spahić "htio tući".

Cijelu scenu pogledajte ispod: