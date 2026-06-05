Slovenci napali Hrvatsku prije susreta u Varaždinu: 'Stari su, a izbornik nije dobar'

Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju 7. lipnja igra svoju drugu prijateljsku utakmicu uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo.

Nakon 0-2 poraza od Belgije na Rujevici, očekuje nas susret sa Slovenijom u Varaždinu, a čitajući tamošnje medije, susjedi se nadaju dobrom rezultatu.

"Hrvatska igra u već viđenom ritmu, gotovo kao da se ponavlja priča uoči velikih natjecanja: nespretna je, neuvjerljiva, stara, a izbornik nije dobar“, piše Delo.

Ipak, novinari tog portala odmah napominju i kako je važno istaknuti da Vatreni prijateljske utakmice ne shvaćaju kao mjerilo forme: "Odavno je jasno da se 11. reprezentacija na Fifinoj ljestvici ne bi trebala ocjenjivati na temelju prijateljskih utakmica. Uostalom, u Rijeci su izgubili od Belgije, reprezentacije koja je rangirana dva mjesta bolje“, navodi se u tekstu.