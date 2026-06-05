Neočekivan gost u kampu Vatrenih: Modrić joj poklonio dres s posebnim brojem
Modrić i ostatak reprezentacije su potpisali posvećeni dres
Američka veleposlanica u Republici Hrvatskoj Nicole McGraw posjetila je hrvatski nogometni kamp na Rujevici ususret Svjetskom nogometnom prvenstvu koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku, gdje je odmah na početku susreta dočekana s posebnim poklonima.
Modrić i ostatak reprezentacije su potpisali posvećeni dres, koji je veleposlanici uručen s brojem 47, koji simbolizira 47. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
“To je tako sjajno. Hvala vam puno svima. Hvala na potpisanom dresu. Nosit ću ga. Također smo vam iz Amerike željeli pokloniti dres i jedva čekamo poželjeti dobrodošlicu momčadi u Sjedinjene Države. Nadamo se da ćete imati sjajno Svjetsko prvenstvo. Sigurna sam da ćete biti vrlo uspješni. Hvala, hvala, hvala.”
Nakon susreta s ekipom, veleposlanica je govorila i za novinare.
To je iznenadni posjet kampu, američka veleposlanica dolazi pozdraviti Hrvatsku i poželjeti sreću i siguran put u SAD?
“Tako je. Veliki smo navijači hrvatske nogometne reprezentacije. Jako smo uzbuđeni zbog njihovog dolaska u Sjedinjene Države zajedno s hrvatskim navijačima. Smatramo da će ovo biti najveće Svjetsko prvenstvo ikada i jedva čekamo svima poželjeti dobrodošlicu.”
U SAD-u postoji mnogo zajednica koje prate nogomet, ne američki nogomet. Čak je i ona velika reklama s Robbiejem Williamsom – ‘soccer, not football’.
“Nogomet, odnosno ‘football’, iznimno je porastao u Sjedinjenim Državama. Sada je vrlo popularan i jedva čekam da momčad dođe u Dallas. Tamo sam studirala i imam snažnu povezanost s tim gradom. Znam da će domaćini napraviti fantastičan posao i jedva čekam vidjeti sve pobjede koje ćete ostvariti.”
Kako se osjećate danas ovdje s momčadi, uoči početka svega?
“Divno je upoznati momčad i imati osobnu povezanost. Znam da ćemo navijati za njih.”
Zašto broj 47?
“47 je 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, predsjednik Trump, koji me imenovao veleposlanicom SAD-a u Hrvatskoj. Ne mogu zamisliti veću čast i bolju zemlju. Presretna sam što sam danas ovdje s vama, što mogu poželjeti dobrodošlicu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i svim posjetiteljima iz Hrvatske. Prošle godine imali smo 850 tisuća posjetitelja iz Sjedinjenih Država u Hrvatskoj. Veza između naših dviju zemalja jača je nego ikad. Vjerujem da je ovo zlatno doba našeg odnosa i da on postaje sve bolji.”
Spomenuli ste Dallas. Hrvatski navijači planiraju tamo napraviti sjajnu atmosferu i nadglasati engleske navijače. Mislite li da je to moguće?
“Apsolutno. I vi ćete…”