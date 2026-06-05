Neočekivan gost u kampu Vatrenih: Modrić joj poklonio dres s posebnim brojem

Američka veleposlanica u Republici Hrvatskoj Nicole McGraw posjetila je hrvatski nogometni kamp na Rujevici ususret Svjetskom nogometnom prvenstvu koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku, gdje je odmah na početku susreta dočekana s posebnim poklonima.

Modrić i ostatak reprezentacije su potpisali posvećeni dres, koji je veleposlanici uručen s brojem 47, koji simbolizira 47. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

“To je tako sjajno. Hvala vam puno svima. Hvala na potpisanom dresu. Nosit ću ga. Također smo vam iz Amerike željeli pokloniti dres i jedva čekamo poželjeti dobrodošlicu momčadi u Sjedinjene Države. Nadamo se da ćete imati sjajno Svjetsko prvenstvo. Sigurna sam da ćete biti vrlo uspješni. Hvala, hvala, hvala.”

Nakon susreta s ekipom, veleposlanica je govorila i za novinare.

To je iznenadni posjet kampu, američka veleposlanica dolazi pozdraviti Hrvatsku i poželjeti sreću i siguran put u SAD?

“Tako je. Veliki smo navijači hrvatske nogometne reprezentacije. Jako smo uzbuđeni zbog njihovog dolaska u Sjedinjene Države zajedno s hrvatskim navijačima. Smatramo da će ovo biti najveće Svjetsko prvenstvo ikada i jedva čekamo svima poželjeti dobrodošlicu.”

U SAD-u postoji mnogo zajednica koje prate nogomet, ne američki nogomet. Čak je i ona velika reklama s Robbiejem Williamsom – ‘soccer, not football’.

“Nogomet, odnosno ‘football’, iznimno je porastao u Sjedinjenim Državama. Sada je vrlo popularan i jedva čekam da momčad dođe u Dallas. Tamo sam studirala i imam snažnu povezanost s tim gradom. Znam da će domaćini napraviti fantastičan posao i jedva čekam vidjeti sve pobjede koje ćete ostvariti.”

Kako se osjećate danas ovdje s momčadi, uoči početka svega?

“Divno je upoznati momčad i imati osobnu povezanost. Znam da ćemo navijati za njih.”

Zašto broj 47?

“47 je 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, predsjednik Trump, koji me imenovao veleposlanicom SAD-a u Hrvatskoj. Ne mogu zamisliti veću čast i bolju zemlju. Presretna sam što sam danas ovdje s vama, što mogu poželjeti dobrodošlicu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i svim posjetiteljima iz Hrvatske. Prošle godine imali smo 850 tisuća posjetitelja iz Sjedinjenih Država u Hrvatskoj. Veza između naših dviju zemalja jača je nego ikad. Vjerujem da je ovo zlatno doba našeg odnosa i da on postaje sve bolji.”

Spomenuli ste Dallas. Hrvatski navijači planiraju tamo napraviti sjajnu atmosferu i nadglasati engleske navijače. Mislite li da je to moguće?

“Apsolutno. I vi ćete…”